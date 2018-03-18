願景工程／郝明義：走向世代共好 青銀兩代都要改變

2018-03-18 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



對世代差異，前國策顧問、大塊文化董事長郝明義比喻，兩代人活在截然不同的環境裡，吸收不同的養分和空氣，長成了陸上與海上的兩種人：年輕人彷彿討海人，在詭譎莫測的海象中，乘風破浪。陸人卻在穩定中，走到世界中心。

陸人能否與海人和解，在世代的岸上相遇、相惜？郝明義說，兩代人都必須做出改變，並了解彼此不是對立，而是互補，才能一起走向共同的旅程。

以下是採訪摘要：

從人類起源之初，一代一代之間就有不同，但如今以35歲為界，我察覺到上下兩代人發生了質變。上一個世代，認知充滿界線：台灣在戒嚴，柏林圍牆尚未倒塌，東西方在鐵幕內外爭鋒相對。但對新世代，打從他們有記憶的那一刻起，這些界線不是在消失中，就是不復存在。

這一代活在一個嶄新的世界。那突變是文化的，是政治的，也是經濟的，更是探索世界的方式。

上一代在書本裡求知，甚至娛樂，看武俠小說、買寫真集欣賞美女，但這一代的教育娛樂都發生在網路的虛擬平台上。兩代人就像活在陸上和海上兩邊。

對陸地人來說，除非發生地震，地球基本上是穩定的；但對討海人來說，波浪起伏是生命的日常，得想盡辦法在海浪來襲時不翻船。

在陸地時代，壁壘相隔，但大家起碼在壁壘之內是安穩的，彼此相安無事，各自有一套生活的模式和可循的規則。正因為相對穩定，所以安身立命的方法能夠傳承，容易建立前後之間的權威，經濟的分配也由上而下。

但海洋時代不一樣。地是浮的，秩序是彈性的，典範不易形成，也可能隨時發生顛覆性的變化。像臉書創辦人馬克・祖克柏，那麼年輕的毛頭小子，年紀輕輕便取得這麼龐大的財富，而且相同的故事不斷上演，這個時代當然就沒有什麼所謂的權威。

再加上各行各業的工作，因為網路的出現發生變異。我所在出版業也一樣。最近發現幾十年來在出版業所學、所蹲的馬步，我到了今天都必須調整。

不過每一個年輕世代都會感覺到自己在社會上的條件相對不足，資源相對匱乏，這份無力感是永遠存在的。當年我來台就讀台大國貿系，畢業之後，因為狀況特殊、身體不便，拿了一個拐杖去面試，雖然頂著高學歷，每次得到的回應都是：「謝謝再聯絡。」

面試過三份工作，我就知道此路不通，相信再寄300份履歷也沒有用，索性不找了，膽大包天開了一家公司，沒想到3個月不到就倒閉，欠債累累。為了還債，我帶了一批台灣的中藥回韓國跑單幫，根本賣不出去，結果債上加債。朋友建議我乾脆留在韓國教書，慢慢還債，但我一想，那要猴年馬月才還得完，二想，那我當年跑去台灣讀書幹嘛。

於是壯士斷腕，我毅然放棄在韓國的居留權，湊了一張機票錢回台灣。很落魄也很絕望。當時就覺得人生茫茫，不知道會怎麼樣。那份徬徨與現代年輕人沒有什麼不同，但我認為台灣青世代的問題又更加嚴重。

假如台灣上一個世代對青世代有什麼虧欠，我認為是上一代沒有創造一個環境，讓年輕人得以在網路上創業工作、製造財富。上一輩太過於熟悉製造業、金融業等其他行業，許多企業大老早在網路時代之前就嶄露頭角，沒有碰過網路這件事情，政府的補助也未能及時到位，以至於台灣錯過了發展網路經濟的契機。

相較於過去年輕人的徬徨，現代年輕人還多出一份結構性的不足。而在這份不足之上，年輕世代更面臨社會演進的臨界點。

為什麼台灣老闆創業所累積的方法，過去可以傳承、可以用，到現在卻不能用了？因為過去累積的東西到了臨界點。換句話說，過去覺得可以一代代將就的問題，終於到了一個無法將就下去的的地步，卻要由這一代人去解決面對。

何況，年輕人還面對薪資倒退，創業困難，房價攀升，甚至高到每一代人都難以苟同的惡況，我能夠體會他們的不滿。或許談不上道歉，畢竟這不會是一個人的責任，而是幾代人的共業，但我能夠理解他們的憤怒。

到了這個點上，最重要的是要彼此了解，討論如何共同去解決問題，上一輩不能再去想我就是這樣長大的、為什麼過去可以，年輕人現在卻不聽。

我也不覺得年輕人頹廢，正所謂人不輕狂枉少年，就連胡適之當年也有執迷不悟，成天打麻將的時候。我覺得年輕人的聲音不是太大，而是不夠大。

我認為，年輕人要對自己的未來、自己的存在、自己的夢想有更積極的想像。他們既然知道上一輩的人落伍，沒法相信，就更要知道這個責任只要在自己身上，更要相信問題只有自己可以來解決，以證明老一代的觀念做法是不合時宜的。

年輕人如果真的相信以前的做法都過時了，就更要認真的想所期許的未來是什麼，我的世界、我的環境，我成家之後想過什麼樣的生活，如何讓那樣的環境成真。而要勾勒出有別於過去的方法，年輕人唯有不斷的思考與閱讀，別盼著老一輩的指引。

當然，那個是一個極端，海洋和陸地並非沒有和解共存的可能。

在這樣的新時代，身為出版業者，我一直在想紙本書出版的意義是什麼，足足想了13年。有一天晚上，我列出數位與紙本閱讀之間的特質，比較它們強烈的不同，突然間發現兩者其實是白晝與黑夜的差別，頓時感到安心，因為這世界不會只要動不要靜、只要白天不要黑夜。

數位閱讀需要紙本書的內斂，紙本書也需要數位的開闊，是互補，不是對立，正如當今活在海洋與陸地的兩代人。在波濤洶湧海象中奮鬥的航海家力求陸地人的穩定、堅忍特質，學習如何下錨生根；陸地人也必須學習海洋人的冒險精神以期繼續征服、挑戰群山峻嶺、大江大河。

我很樂觀，因為沒有不樂觀的理由，我相信有一天陸地思維與海洋思維的兩代人能找到對話的海港，讓上一代人出海，讓這一代人靠岸，一起出發去一個共同的未來。