好好吃／常備品變魔術 超級鬆餅派對登場

坊間販售眾多甜點、鬆餅，看起來美麗誘人，每份卻動輒數百元，食材品質也沒保障。著名私廚甜點店及教室「香．甜生活」主持人陳孝怡，近日出書《法式香甜常備點心》（麥田出版），主打利用各種常備半成品，魔術般變出多種美味甜點，讓全家吃得香又不膩。

陳孝怡指出，許多嘗試做蛋糕類的民眾，一定常有剩餘食材的困擾。她出此書，就是要提倡將「剩材」延伸成「常備品」，不但善用食材、省錢惜物，更能大量節省做甜點的時間，讀者不妨在周末準備好半成品，平日就可迅速變出早餐、下午茶及飯後點心，犒賞自己也讓家人驚嘆。

像這次介紹的鬆餅系列，教讀者如何用同樣的半成品鬆餅麵糊，輕鬆變出看似無關的歐式鬆餅、蜂蜜銅鑼燒、抹茶卡士達鯛魚燒。若沒有鯛魚燒模具也沒關係，只要把抹茶卡士達醬放入兩片鬆餅內，就變成抹茶口味銅鑼燒，不同口味也可互換。

讀者也不妨發揮想像力，看用同樣一道鬆餅麵糊，還能變出哪些花樣？全家或朋友更不妨以同鍋麵糊為基礎，各自準備自己喜歡的鬆餅，成為超級鬆餅派對。陳孝怡提醒，以歐式鬆餅來說，若搭配水果、優格、雞蛋或火腿、沙拉，甚至可當正餐，甜鹹兩相宜。

享受一種半成品變出多種甜點的樂趣之餘，別忘了也可分別善用蜜紅豆、抹茶卡士達醬，創造出其他甜點。陳孝怡舉例，自己做的蜜紅豆甜而不膩，溼潤不乾澀，很適合做成許多家庭甜點或早餐，即使只拿來抹土司，也能產生創新滋味。

榮新診所營養師李婉萍表示，甜點自己做最放心，雖然食材中不免有泡打粉、抹茶粉等加工品，但只要確認來源，問題不大。餡料方面，蜜紅豆是用未去皮的紅豆製作，能夠增加纖維，營養健康，是很好的點心。

不過她也提醒，甜點所含熱量，注意不要超過每日攝取熱量10%，若今日吃多了，明天最好就不要吃。也要注意麵粉糊畢竟含有奶油，是飽和脂肪來源，吃多會增加膽固醇。

常備半成品

自製鬆餅麵糊

材料：中筋麵粉 240g、無鋁泡打粉 2小匙、全蛋2個、砂糖6大匙、鮮奶160g、融化奶油30g

做法：1.把雞蛋打散加入砂糖（或加蜂蜜）混合均勻，再加入牛奶和融化奶油攪拌均勻。

2.將麵粉和無鋁泡打粉混合過篩拌成麵糊，完成後冷藏靜置半小時以上（最好靜置一夜）。

*麵糊冷藏可保存2至3天，若喜歡蜂蜜味，可將材料中的砂糖改為4大匙砂糖和2大匙蜂蜜。

自製蜜紅豆

材料：紅豆250g、三溫糖 250g

做法：1. 紅豆洗淨，放入夾鏈袋，進冷凍庫凍一晚。

2. 把冷凍的紅豆加5杯水放入電鍋內鍋，外鍋加1杯水，按下電鍋。電鍋跳起後，再加1杯水，繼續蒸，如此反覆跳三次，把紅豆煮軟。

3. 把煮軟的紅豆放入炒鍋，加入三溫糖拌炒，直到收汁。

*蜜紅豆用夾鏈袋或保鮮盒分裝冷藏，在一周內吃完。若做太多可冰在冷凍庫，要用再退冰。

＊三溫糖要到專業烘焙用品店購買。

抹茶卡士達醬（1份）

材料：蛋黃1個、砂糖20g、牛奶130g、玉米粉10g、抹茶粉2g

做法：1.將一半分量的砂糖（10g）加入蛋黃中，再加入玉米粉攪拌均勻後備用。

2.剩下一半的砂糖加入牛奶中煮熱（大約65度），再加入抹茶粉攪拌均勻。

3.準備篩子，將熱奶漿過篩加入蛋黃糊中攪拌均勻。

4.再倒回單手鍋中，一邊煮一邊攪拌至滑順。

5.最後過篩至保鮮盒中，蓋上保鮮膜，放冰箱冷藏。

*卡士達醬約冷藏1小時即可使用，因為含有蛋，須在2至3日食用完畢。

歐式煎餅早餐 麥田出版／提供 分享 facebook

歐式煎餅早餐（3人份）

材料：鬆餅麵糊1份、奶油適量

做法：

1.平底鍋抹油後，吸乾多餘油，充分加熱。將麵糊倒入鍋中煎，中間起小泡泡後適時翻面（觀察是否上色），再煎10秒即可起鍋備用。重複相同步驟，煎出多片鬆餅。

2.將煎好的鬆餅盛盤，加上小塊奶油，讓奶油隨著鬆餅熱氣融化，就可上桌。

*可按照個人喜好搭配優格、穀片，或其他新鮮水果。

抹茶卡士達鯛魚燒 麥田出版／提供 分享 facebook

抹茶卡士達鯛魚燒（2人份)

材料：鬆餅麵糊適量、抹茶卡士達醬1份

做法：

1.將鬆餅機裝上鯛魚燒模具（其他模具也可），預熱後將鬆餅麵糊擠入模具，約8分滿。

2.在鯛魚燒的肚子位置，放上適量抹茶卡士達醬，不宜放太多，以免爆漿。接著在卡士達醬上方擠一點點麵糊遮蓋住，即可蓋上鬆餅機加熱。

3.一分半鐘後翻面，再加熱約一分半，看看是否烤熟。

蜂蜜銅鑼燒 麥田出版／提供 分享 facebook

蜂蜜銅鑼燒（2人份）

材料：鬆餅麵糊適量、蜜紅豆適量

做法：1.同「歐式煎餅早餐」中1做鬆餅步驟。

2.取一片鬆餅，在中間放入一球自製蜜紅豆，再覆蓋上另一片鬆餅，壓緊即可。