春拍預展周末登場 蘇富比與中國嘉德香港 億級作品爭豔

2018-03-17 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



首度來台舉辦預展的中國嘉德（香港）拍賣會（China Gaurdian Hong Kong）與香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣會台北預展，均於本周末（3月17日、18日）登場。中國嘉德（香港）此次共帶來估價約新台幣8億元的拍品，其中以少見的趙無極80年代作品《25.06.86 桃花源》為領拍之作，估價約1億2,800萬元起，珠寶包括罕見的老坑玻璃種翡翠串鍊，及多件未經處理的罕見彩寶與天然珍珠。而帶來共 370 件總估價約75億新台幣拍品的蘇富比，一款清康熙御製粉紅地琺瑯彩開光花卉盌，預料成交價逾 7.4 億新台幣，有望刷新中國瓷器世界拍賣紀錄。

成立於1993年中國嘉德擅長中國書畫，香港子公司於2012年10月於香港首拍以來，成績斐然，2017年更以9.79 億港幣成交額刷新紀錄。此次首度來台舉辦預展，主要為了方便許多來自台灣的重要客戶，因為早自2009年起，就有許多質量均優的拍品來自台灣藏家。包括中國書畫、亞洲20世紀及當代藝術、瓷器工藝品、珠寶鐘表4大類別拍品有上百件來台展出，除了趙無極，亦有朱德群與朱沅芷作品等近年來國際拍賣場上屢創佳績的熱門藝術家作品。總價值將近17億元的拍品將於4月2日、3日香港 JW 萬豪酒店進行春拍。台北預展於台北富邦人壽大樓國際會議中心（台北市敦化南路一段108 號 ）展出。