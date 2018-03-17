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春拍預展周末登場 蘇富比與中國嘉德香港 億級作品爭豔

2018-03-17 18:15聯合報 記者孫曼╱即時報導

首度來台舉辦預展的中國嘉德（香港拍賣會（China Gaurdian Hong Kong）與香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣會台北預展，均於本周末（3月17日、18日）登場。中國嘉德（香港）此次共帶來估價約新台幣8億元的拍品，其中以少見的趙無極80年代作品《25.06.86 桃花源》為領拍之作，估價約1億2,800萬元起，珠寶包括罕見的老坑玻璃種翡翠串鍊，及多件未經處理的罕見彩寶與天然珍珠。而帶來共 370 件總估價約75億新台幣拍品的蘇富比，一款清康熙御製粉紅地琺瑯彩開光花卉盌，預料成交價逾 7.4 億新台幣，有望刷新中國瓷器世界拍賣紀錄。

成立於1993年中國嘉德擅長中國書畫，香港子公司於2012年10月於香港首拍以來，成績斐然，2017年更以9.79 億港幣成交額刷新紀錄。此次首度來台舉辦預展，主要為了方便許多來自台灣的重要客戶，因為早自2009年起，就有許多質量均優的拍品來自台灣藏家。包括中國書畫、亞洲20世紀及當代藝術、瓷器工藝品、珠寶鐘表4大類別拍品有上百件來台展出，除了趙無極，亦有朱德群與朱沅芷作品等近年來國際拍賣場上屢創佳績的熱門藝術家作品。總價值將近17億元的拍品將於4月2日、3日香港 JW 萬豪酒店進行春拍。台北預展於台北富邦人壽大樓國際會議中心（台北市敦化南路一段108 號 ）展出。

於台北華南銀行國際會議中心2樓（台北市信義區松仁路 123 號）舉辦的蘇富比春拍預覽除了絕跡市場30年的康熙御製瓷器，整套明宣德御製的《大般若波羅蜜多經》十卷估價約逾 3 億，也深受矚目。女星顏寧及女兒孫婕柔（Tiffany）一同現身演繹珠寶鐘表類拍品，顏寧手上的翡翠手鐲與鴿血紅寶石鑽石戒指都各約3億台幣，極為貴氣，不過她最有興趣的卻是趙無極狂草期的《24.04.62》，並表示自己從年輕時起就非常喜歡趙無極；該畫作可望以2 億 2,200 萬元落槌。香港蘇富比 2018 年春季拍賣會將於 3 月 30 日至 4 月 3 日在香港會議展覽中心舉行。

中國嘉德香港拍賣會首次台北預展的領拍之作為趙無極1986 年作品《25.06.8...
中國嘉德香港拍賣會首次台北預展的領拍之作為趙無極1986 年作品《25.06.86 桃花源》 ，估價約1億2,800萬元。圖／中國嘉德香港提供
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百達翡麗1579型號精鋼計時脈搏表，估價約2,290萬元起。圖／蘇富比提供
百達翡麗1579型號精鋼計時脈搏表，估價約2,290萬元起。圖／蘇富比提供
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天然翡翠老坑玻璃種帝王綠翡翠串珠項鍊配紅寶石，估價約2,445萬元起。圖／中國嘉...
天然翡翠老坑玻璃種帝王綠翡翠串珠項鍊配紅寶石，估價約2,445萬元起。圖／中國嘉德香港提供
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「環翠滿圓」天然翡翠手鐲估價約2億9,600萬元起。圖／蘇富比提供
「環翠滿圓」天然翡翠手鐲估價約2億9,600萬元起。圖／蘇富比提供
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孫芸芸同父異母的妹妹孫婕柔（Tiffany）展示蘇富比春拍的珠寶鐘表拍品，配戴C...
孫芸芸同父異母的妹妹孫婕柔（Tiffany）展示蘇富比春拍的珠寶鐘表拍品，配戴Chaumet的鑽石冠冕與伯爵鑽表，手上的百達翡麗1579型號精鋼計時脈搏表，估價約2,290萬元起。記者孫曼／攝影
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清康熙御製粉紅地琺瑯彩開光花卉盌，預料成交價逾7.4億新台幣，有望刷新中國瓷器世...
清康熙御製粉紅地琺瑯彩開光花卉盌，預料成交價逾7.4億新台幣，有望刷新中國瓷器世界拍賣紀錄。圖／蘇富比提供
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14.41克拉未經加熱喀什米爾藍寶石鑽石戒指，估價約2,700萬元起。圖／中國嘉...
14.41克拉未經加熱喀什米爾藍寶石鑽石戒指，估價約2,700萬元起。圖／中國嘉德香港提供
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趙無極巨幅狂草時期巔峰之作《24.04.62》，估價約2億2,200 萬元起。圖...
趙無極巨幅狂草時期巔峰之作《24.04.62》，估價約2億2,200 萬元起。圖／蘇富比提供
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名媛錢寧出席蘇富比春拍展示多件翡翠與珠寶，其中手上的「環翠滿圓」天然翡翠手鐲與鴿...
名媛錢寧出席蘇富比春拍展示多件翡翠與珠寶，其中手上的「環翠滿圓」天然翡翠手鐲與鴿血紅寶石鑽戒價值就超過5億元。記者孫曼／攝影
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去年以上億價格破紀錄的藝術家朱沅芷作品《公園漫步（巴黎索邦神學院廣場）》 也是 ...
去年以上億價格破紀錄的藝術家朱沅芷作品《公園漫步（巴黎索邦神學院廣場）》 也是 中國嘉德（香港）拍賣會首次台北預展的焦點之一。估價約2,257萬元起。圖／中國嘉德香港提供
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名媛錢寧與女兒孫婕柔（Tiffany）同台展示蘇富比春拍的珠寶鐘表拍品。記者孫曼...
名媛錢寧與女兒孫婕柔（Tiffany）同台展示蘇富比春拍的珠寶鐘表拍品。記者孫曼／攝影
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24.70克拉緬甸鴿血紅寶石鑽石戒指，估價約3億300萬元起。圖／蘇富比提供
24.70克拉緬甸鴿血紅寶石鑽石戒指，估價約3億300萬元起。圖／蘇富比提供
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香港蘇富比拍賣會
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