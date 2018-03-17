絕美又百搭！3款高CP值眼影盤不買可惜

2018-03-17 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



總是很難全部用完的眼影，追流行還不如挑選百搭又實用的色系，像是可自主拼裝的1028自我組藝眼影、可以創造百變眼妝的BeautyMaker摩卡星紗裸色眼影盤、帶有透明感的ETUDE HOUSE彩色藝廊～柔美比例調色眼彩盤限量版．都是這一季絕對值得入手的高C／P值眼彩。

共10色的1028自我組藝眼影系列首發集結金屬光、霧感、珠光3款質地，可以各自單用或交互疊色，搭配磁吸式的自我組藝拼妝盤，內附雙頭眼影棒及大面積鏡面．可以自由組裝喜愛的顏色，單色眼影原價119元、即日起至3月31日屈臣氏、康是美、寶雅、美華泰、Tomod’s等實體通路特價99元，原價260元的自我組藝拼裝盤外盒特價199元。

1028自我組藝眼影的色調是專為亞洲膚色所調配，輕抹不泡眼、不顯黃，尤其是今年春夏流行的玫瑰、橘金色調更是首推色號，近日韓劇女主角掀起的「甜柚眼妝」，就是以玫瑰漸層光暈與澄淨的橘色調暈染上眼皮，呈現傻甜感妝容，可選＃SOR－01粉橘年代、＃GRD－01金屬玫瑰、＃MRD－01粉霧玫瑰等；如果想要打造知性的晨曦妝容，可用＃MBR－01可口布朗搭配#MOR－01薄暮日出、＃GBR－01閃耀大地，彷彿夕陽染上深邃眼眸。

BeautyMaker摩卡星紗裸色眼影盤中的10色以大地色調為主，包含霧面、亮面雙重質地，並添加金屬、晶鑽光和霧感粉末，單擦或疊擦會透過不同光澤層次暈染，不論是現下流行的土色眼妝、乾燥玫瑰眼妝都能輕鬆駕馭，上排的5色珠光眼影可當打亮、暈染效果使用，下排的5色霧面眼影則適合有泡泡眼困擾的人，尤其右下角的兩款霧面深色還能當眉粉或眼線使用。