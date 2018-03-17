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浪漫櫻花大爆發！ 粉嫩系零食、飲品搶商機

2018-03-17 14:32聯合報 記者王韶憶╱即時報導

六角造型盤，售價150元、菱形小盤，售價50元。圖／NATURAL KITCHE...
六角造型盤，售價150元、菱形小盤，售價50元。圖／NATURAL KITCHEN提供
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全台瘋櫻花，通路業者瞄準商機，推出一系列的櫻花主題商品，網羅零食飲品，甚至居家生活用品，通通染上粉嫩的浪漫。

7-ELEVEN今年盛大推出城市櫻花季主題，精選5間超過35坪的門市打造城市櫻花主題特色店，以日本東京、韓國首爾、法國巴黎、美國華盛頓及西雅圖等5國外賞櫻勝地為靈感，採用櫻花及當地著名地標貫穿設計，店內及戶外空間遍布滿滿的吉野櫻、關山櫻裝飾，非常適合拍照。同時，也集結國內外大廠推出新商品，好比首次攜手國內10大品牌，包含盛香珍厚櫻花風味法國酥、77櫻花杏仁乳加、滋露櫻花雙味巧克力等，提升話題性。

頂好超市鎖定時下網美追櫻愛打卡拍照的習慣，推出多款限定商品優惠，預計熱潮將使整體銷售業績成長2成。推薦櫻花版可口可樂以及來自日本宮城縣蜜桃風味的可口可樂，擁有浪漫的粉色包裝讓人少女心噴發；限定版的哈根達斯櫻花口味冰淇淋，滋味淡雅充滿花香。

台隆手創館同步日本流行，每年皆引進眾多櫻花造型、櫻花香與花系限定熱銷商品，像是新上市的ST浴廁瞬間消臭力噴霧櫻花限定，透過3D廣角噴射瞬間散發宜人櫻花香，天然除臭成分能消除廁所異味，約可使用1至1.5個月。廚房用具則有獨家新櫻花土鍋7號，擁有快速蓄熱的特性，粉嫩櫻花的點綴搭配春季鍋物料理別有風味。獨家櫻花風隔熱純棉廚房手套、櫻花風保溫瓶套則是生活實用好物

日式雜貨品牌NATURAL KITCHEN推出一系列的櫻花系列器皿，包括有去年熱銷2,000隻的櫻花茶匙、筷架、杯墊，及Lien系列櫻花粉色餐盤、麵包盤，好評再推出，並引進有著清澈透明感的釉料搭配細緻的貫入裂紋的日式和風器皿，展現如櫻花綻開般的美麗。

巴黎櫻花季主題店—台場門市。圖／7-ELEVEN提供
巴黎櫻花季主題店—台場門市。圖／7-ELEVEN提供
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東京櫻花季主題店—崇光門市。圖／7-ELEVEN提供
東京櫻花季主題店—崇光門市。圖／7-ELEVEN提供
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新櫻花土鍋7號，售價690元，特價450元。圖／台隆手創館提供
新櫻花土鍋7號，售價690元，特價450元。圖／台隆手創館提供
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頂好推出可口可樂櫻花版鋁罐，售價65元。圖／頂好提供
頂好推出可口可樂櫻花版鋁罐，售價65元。圖／頂好提供
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華盛頓櫻花季主題店—頂東門市。圖／7-ELEVEN提供
華盛頓櫻花季主題店—頂東門市。圖／7-ELEVEN提供
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頂好推出哈根達斯櫻花冰淇淋，原價340元，特價299元。圖／頂好提供
頂好推出哈根達斯櫻花冰淇淋，原價340元，特價299元。圖／頂好提供
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西雅圖櫻花季主題店—仕吉門市。圖／7-ELEVEN提供
西雅圖櫻花季主題店—仕吉門市。圖／7-ELEVEN提供
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櫻花風隔熱純棉廚房手套，售價190元。圖／台隆手創館提供
櫻花風隔熱純棉廚房手套，售價190元。圖／台隆手創館提供
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櫻花造型茶匙、筷架，售價50元。圖／NATURAL KITCHEN提供
櫻花造型茶匙、筷架，售價50元。圖／NATURAL KITCHEN提供
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首爾櫻花季主題店—國館門市。圖／7-ELEVEN提供
首爾櫻花季主題店—國館門市。圖／7-ELEVEN提供
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櫻花季
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