CFDA入圍揭曉 CK 與Off-White大PK
有「美國時尚界奧斯卡」之稱的美國時裝設計師協會獎 （Council of Fashion Designers of America Award，簡稱CFDA獎）2018年入圍名單揭曉，去年以Calvin Klein拿下最佳男女裝設計師兩項大獎的Raf Simons，今年又再度入圍這兩項大獎，能否破紀錄雙雙連莊深受注目。而去年底剛進駐台灣的時尚潮牌Off-White設計師Virgil Abloh 也同時入圍最佳男女裝設計師，形成兩人互相捉對廝殺的情況，但也可見入圍名單也是對新生代時尚品味的肯定。
除了雙雙入圍最佳男女裝設計師兩項大將的Raf Simons與Virgil Abloh，由雙胞胎姐妹Ashley Olsen 和Mary-Kate Olsen掌理的女裝品牌The Row也獲得最佳女裝設計師與最佳配件設計師兩項入圍。而CFDA的官方贊助商施華洛世奇（Swarovski）也將會頒發「正能量獎」（Positive Change）給Diane von Furstenberg感謝她對女性平權的貢獻。日前宣佈不再使用動物皮毛獲得廣泛迴響的Donatella Versace則將獲得「國際獎」（International Award）。頒獎典禮將於6月4日假布魯克林博物館（Brooklyn Museum）舉辦。
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