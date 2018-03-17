CFDA入圍揭曉 CK 與Off-White大PK

2018-03-17 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



有「美國時尚界奧斯卡」之稱的美國時裝設計師協會獎 （Council of Fashion Designers of America Award，簡稱CFDA獎）2018年入圍名單揭曉，去年以Calvin Klein拿下最佳男女裝設計師兩項大獎的Raf Simons，今年又再度入圍這兩項大獎，能否破紀錄雙雙連莊深受注目。而去年底剛進駐台灣的時尚潮牌Off-White設計師Virgil Abloh 也同時入圍最佳男女裝設計師，形成兩人互相捉對廝殺的情況，但也可見入圍名單也是對新生代時尚品味的肯定。