百齡罈台灣首位代言人 王陽明最愛這3款酒

2018-03-17 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



王陽明拍攝百齡罈15年三大酒廠系列米爾頓道夫酒廠(Miltonduff)主題影片《開啟歡聚能量》劇照。圖／台灣保樂力加提供 分享 facebook 蘇格蘭威士忌百齡罈邀請男神級藝人王陽明擔任品牌台灣首位代言人，透過他，詮釋百齡罈15年單一麥芽蘇格蘭威士忌三大酒廠系列格蘭伯吉Glenburgie、米爾頓道夫Miltonduff、與格蘭道契爾Glentauchers的網路影片與信義區巨幅廣告活動，即日起同步登場。

影片中的格蘭伯吉酒廠Glenburgie，詮釋《打開生活新貌》。王陽明細品被稱為「百齡罈核心原酒」的格蘭伯吉Glenburgie，開啟對內心真我的嚮往，在閒暇之餘他喜愛擔任攝影師，手持鏡頭捕捉生活最真的每一瞬間。

米爾頓道夫酒廠Miltonduff則是《開啟歡聚能量》，熱愛音樂的王陽明，喜愛與三五好友相約歡聚，透過豐富的音符搭配擁有奔放濃郁花香的米爾頓道夫Miltonduff，盡情釋放歡樂能量。

格蘭道契爾酒廠Glentauchers意味著《獨享品位瞬間》，王陽明總是在獨處時，品味著具有獨特風格的格蘭道契爾Glentauchers尋找創作靈感。

三支影片即日起在百齡罈台灣官網全面上線。同時，王陽明為百齡罈15年三大酒廠系列拍攝的巨幅廣告視覺「開啟品味新視野」也現身信義威秀，消費者只要與其拍照上傳臉書，就有機會抽中男神親筆簽名的百齡罈15年單一麥芽蘇格蘭威士忌。

百齡罈代言人王陽明影片專屬頻道：http://www.b-true.com.tw/events/2018singlemalt15yo/

百齡罈台灣臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/BallantinesTaiwan/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康