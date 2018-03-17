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超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04聯合報 記者卜敏正╱即時報導

第三屆「衣元復始、萬形更新」全國二手衣改造大賽成績近日公布，主辦單位在全國大學、專院校，與高、中職學校徵選，透過網路投票、募款，及專家評審選拔，高中職組第一名，由台南家齊高中「陳魚落豔」獲得；大專學組則由台南應用科大「Mermaid」抱回冠軍。明天上午10點將在彰化縣台灣玻璃館，舉辦作品發表與公益捐贈儀式。

「全國二手衣改造大賽」，是吳鳳科技大學與台灣形象美學協會共同舉辦，是國內流行服飾學界近年重要競賽，主辦人吳鳳科技大學美容美髮造型設計系助理教授施沛潔表示，為籌辦二手婚紗她自籌經費，購買700件舊婚紗，要求報名團隊現場取件、拍照，拿回去重製。競賽過程嚴謹，但比賽成果讓評審驚艷不已。

施沛潔表示，高中職第一名台南家齊高中「陳魚落豔」非常特別，「沉魚落雁」原本是指女子美麗動人， 創作團隊透過同音異字，賦予婚紗新的定義，作品主題「陳魚落豔」，「陳」代表陳舊，指的是二手婚紗，「魚」是魚尾裙的素材魚鱗，「落」 代表花朵落在婚紗各處，「豔」是 是鮮紅色的花蕾、蕾絲。

她說，原本這套白色二手蕾絲婚紗，市場價值可能只剩千元， 但創作團隊透過巧思收集魚鱗，先去腥、染色上漆，再組合拼縫在婚紗上，再將整件婚紗拆解、重新設計，改造成一件新的夢想婚紗，創作團隊的努力及創意都讓人激賞。

施沛潔說，本次競賽還結合公益，最後入圍23支來自全國大專院校與高中職組作品進入決選後，透過網路投票做公益，評出高中職組1、2、3 名與大專學組1、2、3 名，並增加11組特別獎：共計17支隊伍與12萬餘元之善款。

2018第三屆夢想婚紗，全國服裝改造得獎作品。圖／施沛潔提供
2018第三屆夢想婚紗，全國服裝改造得獎作品。圖／施沛潔提供
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高中職組第一名家齊高中流行服飾科「陳魚落豔」，裙襬花飾是學生們收集魚鱗染色，再一...
高中職組第一名家齊高中流行服飾科「陳魚落豔」，裙襬花飾是學生們收集魚鱗染色，再一片片縫貼成花飾，工法繁複。圖／施沛潔提供
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2018第三屆夢想婚紗，全國服裝改造得獎作品。圖／施沛潔提供
2018第三屆夢想婚紗，全國服裝改造得獎作品。圖／施沛潔提供
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大專學組第一名，台南應用科技大學服飾設計管理系「Mermaid」，網路公益投票1...
大專學組第一名，台南應用科技大學服飾設計管理系「Mermaid」，網路公益投票1764票，共募得3萬5280元。圖／施沛潔提供
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高中職組第二名，長榮女子高級中學時尚造型科「純粹」。圖／施沛潔提供
高中職組第二名，長榮女子高級中學時尚造型科「純粹」。圖／施沛潔提供
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2018第三屆夢想婚紗，全國服裝改造得獎作品。圖／施沛潔提供
2018第三屆夢想婚紗，全國服裝改造得獎作品。圖／施沛潔提供
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高中職組第一名家齊高中流行服飾科「陳魚落豔」，改造工法繁複。圖／施沛潔提供
高中職組第一名家齊高中流行服飾科「陳魚落豔」，改造工法繁複。圖／施沛潔提供
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高中職組第一名，家齊高中流行服飾科「陳魚落豔」，網路公益投票募得860票共 1萬...
高中職組第一名，家齊高中流行服飾科「陳魚落豔」，網路公益投票募得860票共 1萬7200元。圖／施沛潔提供
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