超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



第三屆「衣元復始、萬形更新」全國二手衣改造大賽成績近日公布，主辦單位在全國大學、專院校，與高、中職學校徵選，透過網路投票、募款，及專家評審選拔，高中職組第一名，由台南家齊高中「陳魚落豔」獲得；大專學組則由台南應用科大「Mermaid」抱回冠軍。明天上午10點將在彰化縣台灣玻璃館，舉辦作品發表與公益捐贈儀式。

「全國二手衣改造大賽」，是吳鳳科技大學與台灣形象美學協會共同舉辦，是國內流行服飾學界近年重要競賽，主辦人吳鳳科技大學美容美髮造型設計系助理教授施沛潔表示，為籌辦二手婚紗她自籌經費，購買700件舊婚紗，要求報名團隊現場取件、拍照，拿回去重製。競賽過程嚴謹，但比賽成果讓評審驚艷不已。

施沛潔表示，高中職第一名台南家齊高中「陳魚落豔」非常特別，「沉魚落雁」原本是指女子美麗動人， 創作團隊透過同音異字，賦予婚紗新的定義，作品主題「陳魚落豔」，「陳」代表陳舊，指的是二手婚紗，「魚」是魚尾裙的素材魚鱗，「落」 代表花朵落在婚紗各處，「豔」是 是鮮紅色的花蕾、蕾絲。

她說，原本這套白色二手蕾絲婚紗，市場價值可能只剩千元， 但創作團隊透過巧思收集魚鱗，先去腥、染色上漆，再組合拼縫在婚紗上，再將整件婚紗拆解、重新設計，改造成一件新的夢想婚紗，創作團隊的努力及創意都讓人激賞。