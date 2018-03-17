影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



米其林餐廳評鑑在台北為入選餐廳加值不少，台中市雖沒有列入評選，但紅點文旅最近即聘請曾在倫敦和台北侯布雄法式餐廳（L’ATELIER de Joël Robuchon）任職6年餘的廚師方柏儼（Raymond）打造，並主持在飯店地下1樓新開幕的LARÔME RESTAURANT法式餐廳，讓愛吃法式料理的人在台中也能享用星級料理。

方柏儼是高雄餐旅大學畢業，曾在亞都麗緻的法式餐廳工作兩年，打下基礎，接著即在侯布雄台北店工作，後來再赴侯布雄倫敦店擔任副主廚兩年，最近獲紅點文旅禮聘返國開設法式料理餐廳，並擔任主廚。

方柏儼回想在倫敦的日子說，要以一個非西方料理國家出身的廚師來掌理西式料理餐廳，遇到的挑戰非常多，但還好，這些都一步步的克服，也成為他在管理上難得的經驗。

對於台中知名的法式餐廳樂沐傳出要在今年12月歇業，方柏儼顯得有些感傷，因為他認為台中市好的法式料理餐廳沒有幾家，就這樣歇業「真的太可惜！」

但他也指出，台北的房屋租金貴、鄰居對餐廳檢舉多，相形之下台中市顯得友善，他認為未來有些好餐廳應會逐漸南移。