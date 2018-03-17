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影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26聯合報 記者黃寅╱即時報導

米其林餐廳評鑑在台北為入選餐廳加值不少，台中市雖沒有列入評選，但紅點文旅最近即聘請曾在倫敦和台北侯布雄法式餐廳（L’ATELIER de Joël Robuchon）任職6年餘的廚師方柏儼（Raymond）打造，並主持在飯店地下1樓新開幕的LARÔME RESTAURANT法式餐廳，讓愛吃法式料理的人在台中也能享用星級料理。

方柏儼是高雄餐旅大學畢業，曾在亞都麗緻的法式餐廳工作兩年，打下基礎，接著即在侯布雄台北店工作，後來再赴侯布雄倫敦店擔任副主廚兩年，最近獲紅點文旅禮聘返國開設法式料理餐廳，並擔任主廚。

方柏儼回想在倫敦的日子說，要以一個非西方料理國家出身的廚師來掌理西式料理餐廳，遇到的挑戰非常多，但還好，這些都一步步的克服，也成為他在管理上難得的經驗。

對於台中知名的法式餐廳樂沐傳出要在今年12月歇業，方柏儼顯得有些感傷，因為他認為台中市好的法式料理餐廳沒有幾家，就這樣歇業「真的太可惜！」

但他也指出，台北的房屋租金貴、鄰居對餐廳檢舉多，相形之下台中市顯得友善，他認為未來有些好餐廳應會逐漸南移。

對於昨晚新開幕的LARÔME RESTAURANT，他說是以打造一個森林、色調較暗，甚至還有些令人微醺的概念出發，食物以最新鮮的食材、不過份的烹調以及繽紛的方式呈現，希望打造一個歡愉的用餐環境，歡迎各界朋友前往。洽詢電話（04）22208000。

方柏儼說食物以最新鮮的食材、不過份的烹調以及繽紛的方式呈現。記者黃寅／攝影
方柏儼說食物以最新鮮的食材、不過份的烹調以及繽紛的方式呈現。記者黃寅／攝影
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方柏儼說食物以最新鮮的食材、不過份的烹調以及繽紛的方式呈現。記者黃寅／攝影
方柏儼說食物以最新鮮的食材、不過份的烹調以及繽紛的方式呈現。記者黃寅／攝影
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方柏儼獲紅點文旅禮聘返國開設法式料理餐廳，並擔任主廚。
方柏儼獲紅點文旅禮聘返國開設法式料理餐廳，並擔任主廚。
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方柏儼說食物以最新鮮的食材、不過份的烹調以及繽紛的方式呈現。記者黃寅／攝影
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方柏儼說食物以最新鮮的食材、不過份的烹調以及繽紛的方式呈現。記者黃寅／攝影
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方柏儼以打造一個森林、色調較暗，甚至還有些令人微醺的概念出發。記者黃寅／攝影
方柏儼以打造一個森林、色調較暗，甚至還有些令人微醺的概念出發。記者黃寅／攝影
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米其林
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