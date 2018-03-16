「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



佛光山比丘尼登聯合國舞台發言，圖為國際佛光會世界總會秘書長覺培法師。圖/佛光山提供 分享 facebook 聯合國婦女地位委員會第62屆會議（CSW62），美國時間12日在聯合國總部掀開序幕，佛光山五位比丘尼登上聯合國國際舞台，15日更代表國際佛光會世界總會，舉辦「帶動婦女與女孩：藝術、文化和社會改變」平行論壇。

國際佛光會世界總會秘書長覺培法師說，致力和平任務沒有男女之分，女性要勇敢實現自己夢想，並向世界大聲說：「是的，我可以！」

這是國際佛光會自2003年成為聯合國非政府組織的會員以來，首次在婦女地位委員會年席會議平行論壇上發言，傳達星雲大師強調的平等、平權、和諧及和平理念，共計超過兩百名來自各國和各個領域的非政府組織代表出席這項論壇。

在覺培法師率領下，來自全球不同洲屬的國際佛光會副秘書長，包括加拿大總住持永固法師、歐洲總住持滿謙法師、東南亞總住持覺誠法師，以及來自南非的覺開法師同時亮相。不僅讓漢傳佛教的比丘尼成為國際與會者矚目的焦點，也讓世界看到國際佛光會如何通過教育、藝術和文化轉變非洲貧窮女性的命運。

會中，位於非洲的佛光山南華寺「南非天龍隊」四位非洲女學員更用精采輕快的歌舞，述說自己翻轉生命的故事。她們表示，自己來自窮鄉僻壤，對前途茫然沮喪，直到遇見佛光會讓我們繼續藝術學習，發展才華、提升能力、建立自信，也讓人生獲得改變的機會。

第62屆會議共有來自全球會員國或非會員國的1萬3千名政府、非政府組織代表參與。覺培法師指出，星雲大師對所有的僧眾、信眾給予平等的教育，讓她們得以因國際佛光會因緣，出席聯合國出席婦女會議。而在座每位發言者，都是以女性身份出席，各自在非洲、亞，洲、美州和歐洲等地，持續推動著人間佛教的理念。

覺培法師表示，平等是佛教的核心思想，在世人享受到科技和全球化帶來的好處的同時，國際佛光會並未忽略社會上如兩性不平等、種族歧視以及貧窮的問題。「我們通過人道援助，為全球所需要的地方提供服務，且強調長期援助，確保貧窮地區孩子有機會接受教育，也致力於解決婦女和兒童所面對的問題」。