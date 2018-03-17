梵克雅寶小花珠寶 盛放閃耀

2018-03-17 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



梵克雅寶發表Frivole系列的全新作品。 記者陳立凱／攝影 分享 facebook

「乍暖還寒」是近日天氣的寫照，而這忽暖忽涼、令人難以捉摸的天氣，正代表春天的到來。擅長將大自然元素化為珠寶創作素材的法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），昨日於台北寶麗廣場專賣店發表經典Frivole系列的全新作品，以精緻的法式珠寶工藝細心描繪大小花朵於微風中顫抖、盛放爭豔的模樣。9款全新的18K黃金創作，共有鏡面拋光與鋪鑲鑽石兩種工藝手法，而Frivole系列也是問世以來首度推出胸針作品。

法語原意為「小花」的Frivole系列，以三瓣心型的花瓣組成立體花卉，寓意討喜，造型簡約、十分雋永。以往系列作以單朵花朵最為常見，有小花和迷你尺寸。這次首度推出一簇三朵花的設計，備有耳夾式耳環和吊墜，設計比例拿捏恰好平衡重心，怎麼配戴都不會有翻出背面的尷尬場面。首度推出的胸針吊墜，則是承襲品牌著名的「可轉換式珠寶」傳統，超大型的立體花朵吊墜不但可單獨拆做胸針，而所搭配的K金長鍊亦可多層纏繞，轉換為短項鍊配戴，設計實用精巧。

三朵花造型的Frivole珠寶與可拆做胸針配戴的長項鍊，均於珠寶工坊以傳統的鏡面拋光手法悉心打造，不論正面或背面都光滑如鏡、明亮鑒人，映照中央鑽石花蕊，更折射出璀璨的光芒，即使是黃K金也顯得年輕活潑。而花瓣鋪鑲鑽石的款式，則用上與鏡面拋光全然不同的的脫臘方式處理金屬花瓣，並仔細於每個孔洞中手工鑲嵌鑽石，最後拋光琢磨至全然圓潤光滑，以確保光線可從每個角度流進鑽石，因而顯得格外閃耀。

Frivole系列黃K金鑲鑽迷你款3花吊墜，14萬5,000元。 圖／梵克雅寶提供 分享 facebook

Frivole系列黃K金鋪鑲鑽石迷你款單花吊墜，12萬8,000元。 圖／梵克雅寶提供 分享 facebook

Frivole系列黃K金鑲鑽迷你款3花耳夾式耳環一對，22萬7,000元。 圖／梵克雅寶提供 分享 facebook

Frivole系列黃K金鋪鑲鑽石小型款單花戒指，28萬2,000元。 圖／梵克雅寶提供 分享 facebook