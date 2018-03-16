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Tiffany「洗眼睛」 侯佩岑超霸氣：自己買比較爽

2018-03-16 19:26聯合報 記者陳若齡╱即時報導

侯佩岑出席Tiffany全新台中大遠百專門店開幕暨2018春季高級珠寶展。圖／T...
侯佩岑出席Tiffany全新台中大遠百專門店開幕暨2018春季高級珠寶展。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co.台中大遠百專門店全新開幕，特別為台中貴客獻上2018春季高級珠寶以及首次來台的骨董珠寶展，侯佩岑以一身亮眼的藍綠色禮服專程出席剪綵，笑容甜美的她看到璀璨美鑽笑得更嬌，戴上要價4千多萬的8.27克拉鑽戒，直說心情愉悅、眼睛都被洗亮了！

侯佩岑覺得白鑽是最經典值得投資的珠寶，而且「自己買比較爽！」她覺得女人靠自己能力買喜歡的東西，比收到別人送的更開心，而且這是投資自己，絕對值得，其中，珠寶不僅可作為努力工作的目標、幸福的象徵，也是一種紀念，如她30歲時就買過珠寶做紀念，不過侯佩岑也坦言，近年物欲驟減，小孩、家庭才是重心，「40歲時，我送自己最好的禮物就是孩子。」

侯佩岑也喜歡珠寶可以傳承，如她的外婆就曾把鑽戒改尺寸後給她，她也希望能傳給孩子，是否因此想再拚生女兒，她笑說，雖然很享受懷孕和生孩子的歷程，但因為是自己帶孩子，目前兩個已經分身乏術，所以暫時還是甘願住在男生宿舍（老公和兩個兒子）。

而說起鑽石的價值與傳承，Tiffany正是行家。此次為台中大遠百店全新開幕，引進16件從19世紀至20世紀初，在不同年代具代表性切割方式的骨董鑽石珠寶來台，以及與之呼應的美鑽珠寶。16件骨董包括了在美國發現的第三大鑽石─阿肯色鑽石，以及玫瑰式、古歐洲式、馬眼形、圓形、矩形和混合式等不同切割鑽石的作品，展現Tiffany文化與工藝傳承之美。此次另一大亮點，還有看準台中貴客消費實力，獨家引進的大中華區高級珠寶腕表，共有6只都是獨一無二之作。

Tiffany春季高級珠寶展即日起至3月22日於台中大遠百專賣店展售；骨董珠寶3月20至22日會移至台北101專賣店展出。

Tiffany混合式切割鑽石頸鍊，4,084萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany混合式切割鑽石頸鍊，4,084萬元。圖／Tiffany提供
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Tiffany鉑金鑲嵌總重36.09克拉枕形與圓形切割鑽石項鍊，1,543萬元。...
Tiffany鉑金鑲嵌總重36.09克拉枕形與圓形切割鑽石項鍊，1,543萬元。圖／Tiffany提供
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The Tiffany Setting 鉑金鑲嵌8.27克拉鋪鑲鑽石戒指，F，VS1，4,229萬元。圖／Tiffany提供
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侯佩岑出席Tiffany全新台中大遠百專門店開幕暨2018春季高級珠寶展。圖／T...
侯佩岑出席Tiffany全新台中大遠百專門店開幕暨2018春季高級珠寶展。圖／Tiffany提供
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侯佩岑出席Tiffany全新台中大遠百專門店開幕暨2018春季高級珠寶展。圖／T...
侯佩岑出席Tiffany全新台中大遠百專門店開幕暨2018春季高級珠寶展。圖／Tiffany提供
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Tiffany Victoria 混合式切割鑽石項鍊，889萬5,000元。圖／...
Tiffany Victoria 混合式切割鑽石項鍊，889萬5,000元。圖／Tiffany提供
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Tiffany鉑金鑲嵌藍色系彩鑽漸層設計鑽石手鍊，勾勒如浮世繪的波浪線條，1,942萬元。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co.香港、澳門及台灣副總裁簡筠玉(左起)、侯佩岑與台中大遠百總經理徐雪芳出席Tiffany全新台中大遠百專門店開幕。圖／Tiffany提供
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Tiffany鉑金鑲嵌5.01克拉圓形切割鑽石戒指(E，VS1) 2,209萬元、 Tiffany 鉑金鑲嵌雙圈梯形切割鑽石戒指 (右)，價格店洽。圖／Tiffany提供
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Tiffany 全新台中大遠百專門店璀燦開幕，獻上春季高級珠寶展以及許多獨家限量珠寶和腕表。圖／Tiffany提供
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Tiffany & Co.香港、澳門及台灣副總裁簡筠玉(左起)、侯佩岑與台中大遠百總經理徐雪芳出席Tiffany全新台中大遠百專門店開幕。圖／Tiffany提供
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