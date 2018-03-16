只要開店必排隊 八月堂在百貨遍地開花的原因

2018-03-16 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



八月堂台北西區首店，進駐京站B3，開幕即吸引大排長龍。記者江佩君／攝影 分享 facebook 每每開幕人潮總能大排長龍的「八月堂」可頌，在2017年連開六店後，今年展店腳步不停歇，正式進駐京站時尚廣場B3，也是台北西區首店。一開店排隊人潮即湧現直至下午排隊不間斷，且八月堂也在京站獨家推出「抹茶卡士達可頌」，為各門市特色創造話題與差異化。

相較於市面上可頌產品，多屬於麵包、蛋糕等烘焙主線外的產品，但八月堂可說是提供最多種口味的可頌專門店，門市提供11種～12種口味可頌。八月堂可頌外酥內軟的口感，擁有許多愛好者，且可頌售價29元起跳至59元，多種口味皆40元有找，相較競爭品牌一顆70～80元起跳的價位，八月堂的口感與售價都來得有競爭力。加上擅長操作「限定款」，平均每季推出一款限定款或在各別門市推出獨家款，都有吸引消費者上門的理由，這些都是讓八月堂短時間內就竄出頭，得以進駐各大指標百貨、遍地開花的原因。

八月堂在台北西區首店開幕，推出京站獨家限定口味「抹茶卡士達可頌」，在經典的蜂巢可頌中，包覆著茶香濃郁的抹茶卡士達，一口咬下內餡飽滿的抹茶卡士達醬滿溢，肯定能抓住抹茶控的心。盤點八月堂人氣可頌，依序為季節限定的「繽紛草莓」、「青森蘋果」、「迷戀卡士達」、「黃金起司」、「雪花檸檬」等，為客人最愛的人氣榜單。

目前八月堂全台已有七家門市，年度業績達2500萬，以平均單價35元來算，一年在台可賣出超過71萬顆可頌。另外，繼京站後，今年4月連展3店，包括微風台北車站、林口三井Outlet、新光三越台南西門店。此外，八月堂也積極擴展海外市場，目前於大陸武漢有3家門市，預估今年於大陸再展30～50家規模，其中上海、北京、香港都可望在今年第二、三季開幕，泰國、新加坡、澳洲都計劃在今年下半年有展店機會。