搶攻毛小孩商機 網購線上寵物展下殺3折起

2018-03-16 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



momo購物網即日起推出線上春季寵物展，圖為LOHAS DAY多功能寵物旅行拉桿雙肩包，市價2,990元、特價1,836元。圖／momo購物網提供 分享 facebook 2018春季寵物展將在清明連假於台北世貿三館展出，網購業者同步舉辦線上寵物展，搶攻毛小孩商機。momo 購物網即日起推出線上春季寵物展，匯集寵物食品、用品、外出商品等全面下殺3折起，更引進多款特色設計新品；momo摩天商城即日起至3月21日也推出春季寵物展，參展商品挑戰網路最低價，消費滿699元免運費、消費滿1,299元再折129元，購買指定商品最高再送摩天商城點數20倍。

momo購物網表示，根據農委會106年度全國家犬貓數量調查統計，家犬、家貓數量突破250萬隻，數量已超越桃園市、台南市人口，甚至是台東縣人口的10倍，推估寵物用品商機更上看500億元，市場龐大，因此近年momo購物網也著重寵物用品的開發，不僅品項數每年以雙位數增長，更將品類拆分得更細，包括狗食品與用品、貓食品與用品、水族類及其他小動物等，並針對季節性用品擴大開發，還引進智能互動等更多新奇有話題的商品。

本次momo購物網線上春季寵物展除了日常必備的飼料零食、餵食餐具、外出用品、清潔美容等下殺特惠之外，還引進多款兼具實用又時尚的寵物新品。像是榮獲德國紅點設計大獎肯定的PETKIT佩奇寵物外出淨水瓶，直飲杯口的設計，一鍵就能單手餵水；PETKIT智能寵物循環活水機採用三重濾心搭配獨特循環水流設計，讓寵物飲水更加潔淨；還有PUBT寵物硬殼推車，鋁合金材質堅固又時尚，更有蒂芬妮綠、玫瑰金等時尚色系可選擇。