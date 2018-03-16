攻陷你的荷包！愛馬仕、LV典藏級新香登場

2018-03-16 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



除了每個人對香味的主觀意識與喜好之外，承襲品牌特質的精品香水更是愛好者必收的單品，Hermes愛馬仕、Louis Vuitton路易威登都有典藏級新香登場，尤其專為香水打造的皮套、香水盒、香水旅行箱等，奢華質感與精緻工藝，讓收藏和使用香水的享受更升級。

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列淡香水自2004年上市以來不斷創新，今年全新推出沒藥薔薇、沉香黑檀、雪松茉莉等3款淡香水與豆蔻麝香、麝香鳶尾等2款香氛油精萃，讓全系列家族擴增為共16款淡香水與2款香氛油精萃。

愛馬仕及調香師藉由麝香、沒藥、沉香木、雪松等古老又珍稀的香氛原料，探索東方歷史痕跡與氛圍，淡香水的香水瓶披上珍貴的精緻外衣，以細緻柔軟的Swift小牛皮或Sikkim小牛皮精製的瓶身及瓶蓋皮套，以圓滑柔美的觸感匹配這些典藏級香水的芳醇，另外還有15ml噴霧瓶4瓶裝的自由組合禮盒。

Hermessence香氛油精萃一款以豆蔻為基調，另一款以鳶尾花為主題，創造細膩微妙的香氛體驗，可單獨使用或於塗抹之後再搭配噴灑一款聞香珍藏系列香水，增強香氣的濃醇度，創造個人獨有的餘香，但香氛油精萃並無販售皮套。

2016年，Maison Louis Vuitton設計室勇於探索全新的香氛創作領域，由Louis Vuitton的調香大師Jacques Cavallier Belletrud在格拉斯的 Les Fontaines Parfumees工作室調製創造了7款動人的獨特香氛，今年再加入了一款名為「Le Jour Se Leve（破曉）」的新香，柑橘與中國雙瓣茉莉花組成的獨特香氣，詮釋黎明曙光的活力，中味加入溫和的木蘭花瓣、具有淡杏桃香氣的木犀花、隱約卻鮮明的黑醋栗香調，後味散發出溫和協調的麝香氣息，除了100ml、200ml容量之外，另有旅行裝噴霧組。