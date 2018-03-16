艾瑪史東的第一次 加州沙漠演繹路易威登時裝大片

2018-03-16 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出艾瑪史東（Emma Stone）全新廣告大片，拍攝地點位於加州沙漠，氣勢恢宏的場面有著品牌的旅行精神。

「旅行」向來都是路易威登的重要命題，原始空間、壯麗地景的廣袤，結合當代時裝，由攝影師克雷格麥克迪爾（Craig McDean）表現出遼闊蒼涼中有細緻低吟的美，這也是艾瑪史東成為路易威登代言人之後，首度拍攝的形象大片，在人跡罕至之地，展開對自由與冒險的追尋，呼應品牌的旅行精神。她表示，能在女裝藝術總監Nicolas Ghesquièr的獨特風格與創作作品中發揮，感到相當自豪與開心。