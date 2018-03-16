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艾瑪史東的第一次 加州沙漠演繹路易威登時裝大片

2018-03-16 18:22聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出艾瑪史東（Emma Stone）全新廣告大片，拍攝地點位於加州沙漠，氣勢恢宏的場面有著品牌的旅行精神。

「旅行」向來都是路易威登的重要命題，原始空間、壯麗地景的廣袤，結合當代時裝，由攝影師克雷格麥克迪爾（Craig McDean）表現出遼闊蒼涼中有細緻低吟的美，這也是艾瑪史東成為路易威登代言人之後，首度拍攝的形象大片，在人跡罕至之地，展開對自由與冒險的追尋，呼應品牌的旅行精神。她表示，能在女裝藝術總監Nicolas Ghesquièr的獨特風格與創作作品中發揮，感到相當自豪與開心。

在這一波宣傳照中艾瑪史東演繹的是2018早秋系列，以大膽、自信的女英雄形象出發，Nicolas Ghesquière將復古與未來之間遊走的女性意象做了繽紛的開展，運動風巧妙交錯其間，讓女性穿著奢華服裝穿山越嶺旅行去，皮草、金屬塗層等強烈氣場的面料，為女性增添更自信的風采。艾瑪史東在形象片中的配件則以Capucines手袋為主，內斂優雅，代表路易威登的皮革工藝技術，包括Taurillion（小牛皮） 與 Alligator（鱷魚皮）兩種款式，展現迥異風格，此外，Capucines亦推出迷你尺寸的小手袋，設計增加搖滾元素，相當吸睛。由艾瑪史東代言的全新廣告，將於5至7月間刊載於全球各地的雜誌刊物。

艾瑪史東身穿路易威登2018早秋系列服裝，在廣袤沙漠中拍攝形象片。圖／LV提供
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艾瑪史東的自信中帶有甜美，呼應品牌豐富多變的女性樣貌。圖／LV提供
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艾瑪史東演繹2018早秋系列的鱷魚皮Capucines手袋。圖／LV提供
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路易威登最新一波形象片釋出，是艾瑪史東作為時尚大使的首部作品。圖／LV提供
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