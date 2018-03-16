Audrey品牌櫃進駐天母 開幕獨家限定內衣買1送1
經濟不景氣，使得民眾消費力趨於保守，百貨業服飾、內衣業績直直落。因此，台灣內衣品牌奧黛莉Audrey調整通路布局，加速擇優汰劣，撤出部分百貨櫃並擴大路面店，首波將進駐母公司自有通路EASY SHOP，並祭出台北士東店開幕慶活動，獨家限定內衣買1送1，成套980元起。
台灣奧黛莉行銷總監黃昱倫表示，大環境無起色使得消費者購物更加精打細算，百貨業內衣整體業績近來下滑超過1成，因此今年奧黛莉將採取百貨櫃、路面店中櫃退與進的雙管齊下策略來運作。Audrey目前百貨櫃約有16個、路面店37家，預估在第一季及第三季中可能有較大的百貨進撤櫃動作，同時增加EASY SHOP店內設置店中櫃的模式，以更完整的品牌形象深入社區，可望在2018年達到總店櫃數60家的目標。
此外，EASY SHOP實體店也將採分眾化經營，都會型門市主打Audrey品牌櫃，擴大服務範圍，針對中大型鄉鎮門市則以價格優惠吸客，附設新通路U&Z OUTLET店中店，依過季時間長短、內衣尺碼齊全的程度祭出優惠價格，最低1折起。
為歡慶Audrey櫃正式進駐EASY SHOP台北士東店，3月16日至3月25日，指定內衣最低1套980元；開幕限量款買1套送1套。另外，全店正品消費滿3,500元現折600元；正品消費滿5,000元現折1,000元，加碼單筆發票滿4,500元送手提複底原味鍋。
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