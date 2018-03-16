時尚媽咪吳速玲的「睡美人養成術」 全靠這張床

2018-03-16 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



席夢思高雄館昨日開幕，以品牌概念館來說，空間是亞洲最大。圖／席夢思提供 分享 facebook 台灣最大、也是亞洲之最的席夢思品牌概念館昨於高雄開幕，一、二樓的空間佔地122坪，亞洲區總裁伊藤正文為此專程來台。台灣席夢思董事總經理曾佩琳表示，南台灣有許多中小企業是全球產業鏈中「隱形的冠軍」，購買力強，選在高雄美術館，一來是高級住宅區林立、近商業區，也是高雄的新地標，「這裡地點對、氣質好」。

時尚教主媽咪吳速玲分享她的睡美人養成術。 分享 facebook

高雄品牌概念館為台灣席夢思繼台北大直館之後，第二間睡眠體驗館，空間感與台北大直館大不同。席夢思表示，設計師將南台灣充足的陽光、海洋意象納入，像是天花板如海面的粼粼波光，S型也像似人體的背部，需要好床完美支撐；入門屏風是一座貫穿二樓的金色LOGO牆，如同陽光折射海平面綻放的耀眼的光芒，曾佩琳說，拔地而起的鋼構設計，象徵百年品牌帶給消費者的信賴感，也代表是床墊彈簧只用最佳鋼材。整體空間以「水」為概念，落地玻璃窗引入高雄的陽光、綠樹，如同躺臥在海水環繞的平台上，沐浴著陽光，感受床寢的輕柔、服貼與舒適。

高雄館除了空間最大，設計創新，也引進更多的周邊商品，未來將跨足家飾，提供一站購足的五感居家空間體驗。開幕現場Acapella合唱、弦樂飄揚，飄散的精油清新，多款不同功能的頂級床墊和Fjords北歐風格休閒椅，提供溫柔觸感，體驗後，再來一杯有機天然好茶，居家的美好生活自此開始。

曾佩琳指出，二樓刻意設計成半開放的體驗空間，試躺更隱密，夏日也將推出五感體驗活動，從駐店按摩師的巧手開始，在樂音與香氛間進入夢鄉，體驗五感生活。高雄館目前擺放11~12張床組，已同步提供預約體驗，據了解，品牌概念館主要針對中高端客層，現場床組10萬起跳，但若要購買39,990元的經典款或其他床組，也可在此預約或選購。

時尚教主媽咪吳速玲昨日也出席高雄館剪綵，並直播分享睡美人養成術。她說，家裡的席夢思床墊已用了8年，當時就被一張「雲端上的感覺」給吸引了，「還有甚麼比躺在雲端更幸福的事」；她也透露，看上了一組要價80萬的頂級Black系列，但仍捨不得下手；她推薦忙碌的現代人，有完美背部支撐的BackCare、「超級好睡」的綺力枕一定要優先入手。