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時尚媽咪吳速玲的「睡美人養成術」 全靠這張床

2018-03-16 17:05聯合報 記者羅建怡╱即時報導

席夢思高雄館昨日開幕，以品牌概念館來說，空間是亞洲最大。圖／席夢思提供
席夢思高雄館昨日開幕，以品牌概念館來說，空間是亞洲最大。圖／席夢思提供
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台灣最大、也是亞洲之最的席夢思品牌概念館昨於高雄開幕，一、二樓的空間佔地122坪，亞洲區總裁伊藤正文為此專程來台。台灣席夢思董事總經理曾佩琳表示，南台灣有許多中小企業是全球產業鏈中「隱形的冠軍」，購買力強，選在高雄美術館，一來是高級住宅區林立、近商業區，也是高雄的新地標，「這裡地點對、氣質好」。

時尚教主媽咪吳速玲分享她的睡美人養成術。
時尚教主媽咪吳速玲分享她的睡美人養成術。
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高雄品牌概念館為台灣席夢思繼台北大直館之後，第二間睡眠體驗館，空間感與台北大直館大不同。席夢思表示，設計師將南台灣充足的陽光、海洋意象納入，像是天花板如海面的粼粼波光，S型也像似人體的背部，需要好床完美支撐；入門屏風是一座貫穿二樓的金色LOGO牆，如同陽光折射海平面綻放的耀眼的光芒，曾佩琳說，拔地而起的鋼構設計，象徵百年品牌帶給消費者的信賴感，也代表是床墊彈簧只用最佳鋼材。整體空間以「水」為概念，落地玻璃窗引入高雄的陽光、綠樹，如同躺臥在海水環繞的平台上，沐浴著陽光，感受床寢的輕柔、服貼與舒適。

高雄館除了空間最大，設計創新，也引進更多的周邊商品，未來將跨足家飾，提供一站購足的五感居家空間體驗。開幕現場Acapella合唱、弦樂飄揚，飄散的精油清新，多款不同功能的頂級床墊和Fjords北歐風格休閒椅，提供溫柔觸感，體驗後，再來一杯有機天然好茶，居家的美好生活自此開始。

曾佩琳指出，二樓刻意設計成半開放的體驗空間，試躺更隱密，夏日也將推出五感體驗活動，從駐店按摩師的巧手開始，在樂音與香氛間進入夢鄉，體驗五感生活。高雄館目前擺放11~12張床組，已同步提供預約體驗，據了解，品牌概念館主要針對中高端客層，現場床組10萬起跳，但若要購買39,990元的經典款或其他床組，也可在此預約或選購。

時尚教主媽咪吳速玲昨日也出席高雄館剪綵，並直播分享睡美人養成術。她說，家裡的席夢思床墊已用了8年，當時就被一張「雲端上的感覺」給吸引了，「還有甚麼比躺在雲端更幸福的事」；她也透露，看上了一組要價80萬的頂級Black系列，但仍捨不得下手；她推薦忙碌的現代人，有完美背部支撐的BackCare、「超級好睡」的綺力枕一定要優先入手。

歡慶高雄品牌概念館開幕，並響應321世界睡眠日，席夢思推出3款優惠，台北/高雄品牌概念館與全台店櫃試躺，即贈精緻好禮；BeautyrestWonderPillow綺力枕買一送一活動(定價6,800/顆)，每人限購乙次；購買任一床墊，致贈席夢思五感香氛禮盒。活動期間自即起至4月31日，贈品送完為止。

一開門，就有不少民眾搶鮮體驗。記者羅建怡攝影
一開門，就有不少民眾搶鮮體驗。記者羅建怡攝影
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（左起）時尚教主吳速玲、席夢思台灣董事總經理曾佩琳、亞洲席夢思總裁伊藤正文、台灣...
（左起）時尚教主吳速玲、席夢思台灣董事總經理曾佩琳、亞洲席夢思總裁伊藤正文、台灣睡眠醫學學會理事長徐崇堯、日本席夢思經營計畫室暨海外事業部大中華區總經理柯王仁出席高雄館剪綵。圖／席夢思提供
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開幕日吸引民眾圍觀。圖／席夢思提供
開幕日吸引民眾圍觀。圖／席夢思提供
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以高雄陽光與海洋意象設計，空間優雅舒適。圖／席夢思提供
以高雄陽光與海洋意象設計，空間優雅舒適。圖／席夢思提供
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