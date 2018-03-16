CHARINYEH「蚵畫」春夏服裝 台北濕地變西海岸

2018-03-16 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



設計師葉珈伶在展場介紹2018春夏CHARINYEH的服裝設計理念。圖／CHARINYEH提供 分享 facebook 設計師葉珈伶同名品牌CHARINYEH，以「蚵畫人生」的展覽來呈現2018春夏服裝，葉珈伶表示，服裝以靜態展的方式表現，是她所喜愛的方式，因此這次在台北濕地地venue的場地詮釋台灣「耕蚵」精神，讓所有對時尚與台灣土地抱持情感的人們，都可以近距離感受時尚和在地文化結合的火花。

設計團隊以「蚵畫人生」為題，打造出民國五十年代的耕蚵景象，把勤懇特質的蚵女生活表現在服裝之上，將蚵田、海岸的意象帶入台北，手繪電影看板畫大師顏振發、新銳攝影師登曼波及林建文的作品，也同步匯聚，道出接地氣的台灣故事。這也是CHARINYEH首次舉辦靜態展，走訪彰化芳苑村蚵田取材，將養蚵文化融入衣服結構，包括蚵農耕作的姿勢、蚵及殼的形狀轉化、蚵女的精神、海浪的波紋、淤沙的紋路等，都融入現代設計及剪裁之中。