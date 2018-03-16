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CHARINYEH「蚵畫」春夏服裝 台北濕地變西海岸

2018-03-16 17:04聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

設計師葉珈伶在展場介紹2018春夏CHARINYEH的服裝設計理念。圖／CHAR...
設計師葉珈伶在展場介紹2018春夏CHARINYEH的服裝設計理念。圖／CHARINYEH提供
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設計師葉珈伶同名品牌CHARINYEH，以「蚵畫人生」的展覽來呈現2018春夏服裝，葉珈伶表示，服裝以靜態展的方式表現，是她所喜愛的方式，因此這次在台北濕地地venue的場地詮釋台灣「耕蚵」精神，讓所有對時尚與台灣土地抱持情感的人們，都可以近距離感受時尚和在地文化結合的火花。

設計團隊以「蚵畫人生」為題，打造出民國五十年代的耕蚵景象，把勤懇特質的蚵女生活表現在服裝之上，將蚵田、海岸的意象帶入台北，手繪電影看板畫大師顏振發、新銳攝影師登曼波及林建文的作品，也同步匯聚，道出接地氣的台灣故事。這也是CHARINYEH首次舉辦靜態展，走訪彰化芳苑村蚵田取材，將養蚵文化融入衣服結構，包括蚵農耕作的姿勢、蚵及殼的形狀轉化、蚵女的精神、海浪的波紋、淤沙的紋路等，都融入現代設計及剪裁之中。

葉珈伶表示觀賞電影《蚵女》帶給她很大的感動，因此前往蚵田尋找靈感，呈現在展覽中的動態影片以黎明的波光粼粼和向晚夕陽的海洋作為起始與終點，以耕蚵的一天作為時間軸表現，中間陳列的包括漁網、蚵串、耕牛和漁村紀實等，電影《蚵女》劇照則搬進傳統映像管電視機。本季服裝剪裁以裁片一體成形為特色，呈現出蚵的球狀和沒有斷點的特色，顏色則以沙灘米、浪花白、深海藍等色調為主，重現西海岸淤攤蚵田的地景。

蚵田與蚵殼結構和服裝相互呼應。圖／CHARINYEH提供
蚵田與蚵殼結構和服裝相互呼應。圖／CHARINYEH提供
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傳統手繪看板畫大師顏振發親臨現場，在他為CHARINYEH繪製的作品前留影。圖／...
傳統手繪看板畫大師顏振發親臨現場，在他為CHARINYEH繪製的作品前留影。圖／CHARINYEH提供
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CHARINYEH 2018春夏靜態展《蚵畫人生》於台北濕地venue舉辦。圖／...
CHARINYEH 2018春夏靜態展《蚵畫人生》於台北濕地venue舉辦。圖／CHARINYEH提供
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裁片一體成形為特色，呈現蚵的球狀和沒有斷點的特色。圖／CHARINYEH提供
裁片一體成形為特色，呈現蚵的球狀和沒有斷點的特色。圖／CHARINYEH提供
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CHARINYEH以「耕蚵」為題發想春夏新品，將西海岸耕蚵景象重現於台北。圖／C...
CHARINYEH以「耕蚵」為題發想春夏新品，將西海岸耕蚵景象重現於台北。圖／CHARINYEH提供
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漁網、手繪圖樣、蚵架等，都是CHARINYEH 2018春夏的創作靈感。圖／CH...
漁網、手繪圖樣、蚵架等，都是CHARINYEH 2018春夏的創作靈感。圖／CHARINYEH提供
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