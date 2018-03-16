把米其林餐具帶回家！星廚最愛的這3套

2018-03-16 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



喧嚷多時，米其林指南台北2018終於誕生，隨之也帶來各種新話題，其中，包括米其林星廚最愛用的餐具， 橫掃全球25間米其林餐廳選用JIA Inc.品家家品，包含7間米其林三星餐廳，同時深獲米其林星級主廚如法國Pierre Gagnaire、Alain Ducasse、德國Tim Raue等喜愛，堪稱米其林餐廳最佳戰友，也是華人設計之光。

想把餐具帶回家，這3套必選。其一，是老子哲學x當代極簡得「JIA Inc.有無相生」，這是法國三星主廚Pierre Gagnaire的最愛。平、淨、圓潤，極簡設計，讓食材的顏色和形狀成為餐桌上最好的表演者，器皿則是留白的舞台，似白淨的畫布，讓大廚盡情揮灑。來自東方的老子哲學，經設計巧思轉換成餐桌器皿，榮獲全球多間米其林三星餐廳指定選用。

其二，是東方蒸食x北歐設計的「JIA Inc.蒸鍋蒸籠組」，完全擄獲德國柏林Tim Raue主廚的心。三層式設計，能同時上蒸下煮，一次做好兩道美味料理；富有北歐設計感的溫柔線條，材質卻選用很東方的陶瓷、柳杉木、赤陶，在當代簡約中又保有溫潤暖意。