女性愛買但也精明！傳授搶攻「她經濟」商機關鍵

2018-03-21 09:58 聯合新聞網 食力Foodnext



吸引女性族群消費，最簡潔、不囉唆的超強吸引原則是特價促銷，然而女性對生活用品的價格高度敏感，因此「不夠誠意」的特價同樣會被女性忽略，如要跳脫價格戰，專屬個人的獨享優惠或服務，才能有效協助提升黏著度。 分享 facebook

（原標：搶女人商機 必先摸清台灣查某郎的消費習慣）

撰文／張越評

在台灣，家庭生活或日常飲食開支，一直以來都是女性在主導，女生怎麼買？女生要什麼？在台灣近年整體經濟呈現「溫」增長、稍見疲軟的情況之下，女性消費力反而顯得越來越突出。因為這些家庭需求，是再不景氣都省不得的消費，當女性一直都是消費主體時，廠商如何在茫茫產品中脫穎而出，抓住女生的目光，就會是成功出線、奪得商機的關鍵。

2010年台灣「她經濟」崛起

「她經濟（Sheconomy）」之所以被廣泛討論，是由於女性相較男性單向而簡潔的購買路徑，更能夠產生其他可能性。走進店裡，女性總能發現原先沒有想到的消費需求，因此促銷作為、廣告用語，無不想方設法向女性的喜好靠攏，以創造更多機會。

專注台灣消費者市場觀察調查單位東方線上副總監楊少夫指出，台灣從2010～2017年女性就業比率越來越高的狀況下，女性外食比例提高，與全體在外飲食的比例逐漸趨同。相對的台灣社會風氣或女性對自己的家庭角色，卻還是有些期待，因此，忙碌的職業女性回到家中，仍舊希望有廚房能作媒介，藉此展現對子女的照顧。介於完成的食物與原料中間的產品，例如冷藏或微波食品、切好的雞肉、生鮮蔬菜包等銷量上升，女性的購買率也都相較於全體來得高。

而「她經濟」近幾年的重要概念，除了上述女性擔綱家庭消費主持角色之外，也因為女性收入提高、自我意識崛起，「想為自己好一點」的意念越來越強，無論單身或面對先生、小孩，都仍然認為自己的需求重要，針對品質、高價、功能的訴求提升，女性也願意放寬對價格敏感度，因此也更容易受宣傳語句影響，以女性自我為主軸的行銷語句將會受到歡迎，例如德芙巧克力強調絲滑般的口感，或各大銀行紛紛推出女性專屬玫瑰尊榮卡，都是女力提升的轉折點。

吸引女性的行銷原則：特價、認真的特價、只對著我特價！

吸引女性族群消費，最簡潔、不囉唆的超強吸引原則是促銷，尤其女性原本對生活用品的價格高度敏感，因此當廠商打出「超殺特價」時，比起一般的「特價」，女性期待的是超乎預期的優惠，如果與例行特價的金額沒有太大差別，女性很難因此而被唬弄。舉例沙拉油等規格品，若大打殺價促銷，將容易落於「價格比價格」的無限循環，想力求跳脫，就必須給出「貼心」因素，讓女性感覺到被重視、具獨特性；或「專屬」優惠，例如老客戶應該享有特別折扣，這將能吸引女性產生高度黏著，此時此刻廠商必須做到不只分客群，更須細緻經營每個客戶的消費歷史。

針對年輕女性的需求，士力架巧克力新包裝上「公主病」、「脾氣不好」等標語，或是2017年「純萃喝」奶茶推出的粉紅瓶，也創造20～35歲女性在社群媒體上的傳播熱潮，除了「有梗」行銷吸引年輕女生，2017年以來的另一趨勢則是「留白」的藝術，留一些消費者二次創作的空間；另外，科技業轉變也使過去網路購物、3C家電等男性佔較大的主導權，進入手機購物、APP購物的現在，品項大多由服飾、女性飾品組成，由女性開始主導新科技、新平台的使用，如何在社群與虛擬媒體中探尋出女性的喜好，就也將是重要而不可或缺的一環。

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