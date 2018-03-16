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楊冪助攻 雅詩蘭黛「小銀瓶」賣出3.4座101高度

2018-03-16 16:33聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華，50ml售價4,300元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華，50ml售價4,300元。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛向來以「小棕瓶」（特潤超導修護露）著稱，35年來在全球創下每1分鐘就賣出8瓶的紀錄，而2018年品牌迎合現代女性保養的緊緻需求，推出「小銀瓶」（Pro極速緊緻肌密全能精華），日本今年初率先上市已賣出15,000瓶、相當於3.4座101高度，日前釋出楊冪代言廣告，在「帶貨王」的威力下大陸市場亦被看好。

楊冪日前在北京的活動手持雅詩蘭黛小銀瓶。圖／取自微博
楊冪日前在北京的活動手持雅詩蘭黛小銀瓶。圖／取自微博
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「小銀瓶」Pro極速緊緻肌密全能精華，是雅詩蘭黛集團2018年重點商品，以精華液打頭陣，預估在年中將推出此系列其他商品。小銀瓶主要是針對緊緻、拉提等熟齡肌需求，或是想hold住輪廓線的女性，主攻在視覺上容易顯老的臉頰、下頜以及鼻唇溝紋這三大重點區域，納入膠原蛋白、抗氧化物與脂質等影響支撐線的因素，主要以胜肽研發為主。此外，小銀瓶主打亞洲市場，因東、西方人臉部保養的需求和結構大不相同，因此主要溝通亞洲地區，在日本也的確引發話題，上市四周售出3.4座101高度、約15,000瓶，並且在@Cosme消費者評比拿到5.7分的成績。

而雅詩蘭黛的亞太區代言人楊冪也是品牌的「冪冪武器」，畢竟任何在她身上、手上的單品都會造成勸敗效應，後勢可期。伊麗莎白雅頓也以胜肽、膠原蛋白等推出「時空彈力8胜肽塑顏凝霜」，針對肌膚緊實度，凝膠狀質地採用滾輪的設計，可同時按摩輪廓線；DARPHIN則打造「深海緊緻賦活系列」，訴求全方位抗老，之中以深海緊緻賦活眼霜、活膚亮澤美容液為全新商品。

伊麗莎白雅頓時空彈力8胜肽塑顏凝霜，50ml售價3,500元。圖／伊麗莎白雅頓提...
伊麗莎白雅頓時空彈力8胜肽塑顏凝霜，50ml售價3,500元。圖／伊麗莎白雅頓提供
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雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華，50ml售價4,300元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛Pro極速緊緻肌密全能精華，50ml售價4,300元。圖／雅詩蘭黛提供
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DARPHIN深海緊緻賦活系列上市新品包括美容液與晚霜。圖／DARPHIN提供
DARPHIN深海緊緻賦活系列上市新品包括美容液與晚霜。圖／DARPHIN提供
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楊冪為雅詩蘭黛小銀瓶拍攝的形象廣告。圖／雅詩蘭黛提供
楊冪為雅詩蘭黛小銀瓶拍攝的形象廣告。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛「小銀瓶」Pro極速緊緻肌密全能精華，3月初在日本@Cosme消費者評比...
雅詩蘭黛「小銀瓶」Pro極速緊緻肌密全能精華，3月初在日本@Cosme消費者評比為5.7分。圖／截自www.cosme.net
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