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年後纖體大作戰 找回緊實窈窕的魔鬼身材

2018-03-16 16:41聯合新聞網 udn買東西

文/曾郁文

年後瘦身對許多人而言，堪稱是一年一度的重要計畫，過年期間全家團圓在一起享受美好氣氛，很容易就不小心放縱口腹之欲，讓整個人也跟著在年節變得圓滾滾。想要自然而然瘦得健康美麗，除了要遵守低卡飲食的原則，再搭上規律運動，每週至少運動3 次，每次運動時間約30 分鐘，心跳達到130下，相信必定能讓身體更輕盈健康。

減重時透過一些小道具的幫助，瘦身能夠事半功倍、更加輕鬆美麗。隨著科技不斷進步，無論是內服或是外用的商品都不斷推陳出新，udn買東西貼心彙集眾多讓身體內外更美麗、健康的商品，邁向完美曲線之路不再艱困崎嶇、遙不可及。

當耐餓意志力薄弱時的最佳助手 超低熱量神物

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原價750元的【纖吃纖盈】微卡蒟蒻麵10包組(無牛)，即日起至3月21日止只要599元。圖由廠商提供。
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減肥不外乎就是少吃多運動，但剛開始的「少吃」可是讓許多人無法忍耐而向美食投降。若是肚子實在餓得受不了，超低熱量又具有飽足感的纖吃纖盈微卡蒟蒻麵，每包卡路里僅680kcal，僅需60秒即泡即食，每餐減少熱量80%。絕佳的口感搭配超低熱量，品嚐起來Q彈帶勁，提供您輕鬆無負擔的美味食感，減肥不必再餓肚子棄美食！

勤勞擦按摩霜 名模般的緊實肌膚不是夢

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原價390元的【Bio-essence碧歐斯】名模嚴選能量纖體按摩霜 EX加強升級版 200g，即日起至3月31日止，僅需299元就可帶回家。圖由廠商提供。
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想要在瘦身的過程中依然能保持緊實的肌膚，保養品絕對不可或缺。碧歐斯推出的名模嚴選能量纖體按摩霜，以獨特生物能量成分結合多種天然植萃成分，如辣椒素、咖啡因、生薑、人蔘、鳳梨萃取。擦上它，感受獨特溫熱體感，生薑有助於緊緻身體肌膚，富含鳳梨與人蔘萃取，有效滋養柔嫩並保溼肌膚，讓完美身段更增添細緻膚觸。

經典美容油 瘦身與美肌護理一次達成

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原價2300元的【CLARINS 克蘭詩】身體調和護理油(100ml)新款，即日起至3月31日止，特價只要1389元就可買回家。圖由廠商提供。
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美容油保養在近兩年也掀起一波熱潮，六大護理油系列為克蘭詩創始起家的植物精萃經典配方，克蘭詩身體調和護理油以2%-4%的精油比例，加上冷壓淬煉的第一道榛果油稀釋，藉其良好的流質、觸感，提升產品的吸收和功效。訴求緊實調和的身體調和護理油，可調理肌膚並強化抵抗力，讓肌膚柔嫩飽滿，讓瘦身的同時也能達成美麗緊實肌膚的願望。

拒當小「腹」婆 腸道內的好菌是維持消化道機能的關鍵

原價3,300元的【森下仁丹】25+10晶球長益菌(30包)*3盒，即日起至3月...
原價3,300元的【森下仁丹】25+10晶球長益菌(30包)*3盒，即日起至3月31日止，僅需2,688元就可帶回家。圖由廠商提供。
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上班族平時忙碌缺乏運動及攝取足夠纖維，是否有導致排便不順的情況產生呢？不想再當小「腹」婆，推薦給蔬菜攝取不足以及肉類攝取過多者一個照顧腸道的好幫手，森下仁丹晶球長益菌，有比菲德氏菌、乳酸菌及奧利多寡糖，讓排便更加順暢，並且維持消化道機能，超防護的耐酸晶球將活菌包起來，讓活菌能耐胃酸，提升存活率，讓吃好菌變得更輕鬆簡單。

想吃優格也能輕鬆自己做 享受最安心的美味

原價1,565元的【紅布朗】優格粉(2g*12入/盒)X2 + 有機即食燕麥片/...
原價1,565元的【紅布朗】優格粉(2g*12入/盒)X2 + 有機即食燕麥片/黑麥片(任選)，即日起至4月30日止，僅需1,109元就可帶回家。圖由廠商提供。
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想吃到美味優格讓腸道充滿好菌，一定要去外面買嗎？在食品安全日益令人擔憂的情況下，DIY自行料理崛起，倘若能自己動手製作出美味優格，相信更能讓全家大小都吃得安心。日本原裝進口的紅布朗優格粉，衛生包裝只要用手撕開就能一次使用完畢，不用擔心使用後剩下的優格粉該如何保鮮存放。常溫發酵且不需使用優格機，簡單的方式，即可品嚐到美味的優格。富含「鈣」及「鐵」等元素，只要將鮮奶與優格粉攪拌均勻約10秒，放置室溫25℃以上時，靜置16至24小時左右，若室溫低於25℃時，靜置時間將延長為36至48小時，發酵過程不要攪拌或移動，待牛奶表面凝結後就大功告成。輕輕鬆鬆就能補充酵母菌與乳酸菌的營養，讓腸道環境更好，身體更輕盈無負擔。

想補足天然纖維 就從香甜的黑棗乾來攝取

原價1,140元的【O＇natural歐納丘】天然去籽黑棗乾(250g*6罐)，...
原價1,140元的【O＇natural歐納丘】天然去籽黑棗乾(250g*6罐)，即日起至3月21日止，僅需899元就可帶回家。圖由廠商提供。
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想要攝取天然纖維，但又沒時間準備水果，平時可以隨身攜帶一小盒天然去籽黑棗乾黑棗含膳食纖維，可促進腸胃蠕動，增加飽足感，使糞便比較柔軟而易於排出。不添加防腐劑及其他人工添加物。可以簡單方便的添加在早餐中，帶給一天滿滿的活力，上班上課再也不用趕時間也能吃到足夠的纖維，增加飽足感，減少其它熱量攝取，讓減肥之路更簡單。

春日變身大作戰 天天動一動 三高肥胖都out

自3月12日起至3月25日推出春日變身大作戰活動，只要天天簽到就可獲得50折價券...
自3月12日起至3月25日推出春日變身大作戰活動，只要天天簽到就可獲得50折價券。圖由udn買東西提供。
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年後瘦身是否感到窒礙難行或者是力不從心，屢屢看到體重計的數字就令人氣餒呢？貼心的udn買東西早已為您準備好春日變身大作戰計畫，只要連續簽到3天還能送您50折價券，透過健康瘦身、專業物理治療師的影音教學，搭配精選的必備商品，陪您一起天天運動，讓窈窕身段及美麗肌膚不再是遙不可及的夢想，輕輕鬆鬆就能瘦身成功。

超值採購清單

【纖吃纖盈】微卡蒟蒻麵

【Bio-essence碧歐斯】名模嚴選能量纖體按摩霜

【克蘭詩】身體調和護理油

【森下仁丹】晶球長益菌

【O＇natural歐納丘】天然去籽黑棗乾

春日變身大作戰活動專區

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