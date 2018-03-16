廉航降價拼了！ 酷航飛德國柏林只要8000元

2018-03-16 13:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



「酷航」宣布，將於6月20日再開第二個歐洲航點「德國柏林」。 圖／酷航提供 分享 facebook 新加坡航空集團旗下的低成本航空公司「酷航」今（16）日宣布，將於6月20日再開第二個歐洲航點「德國柏林」。酷航正大力促銷，每周二訂票單程只要8,000元，可望再創造新一波德國旅遊市場熱度。

酷航是台灣唯一飛長程線的低成本航空，去年6月開航希臘航線，去年12月飛航夏威夷檀香山，今年6月將再開柏林航線。

酷航台灣區總經理李育修今日表示，6月開航希臘航線後，受到極佳好評，載客率平均在七、八成以上，旺季的時候載客率近九成。因為有希臘航線的成功經驗，今年再接再厲，再開柏林航線。

李育修指出，飛長程航線的機型是用波音的夢幻機型787執飛。票價方面，促銷的時候飛希臘只要18,000元（含稅），一般航空公司則要30,000元左右，票價便宜許多。

酷航長程航線需要新加玻轉機，李育修表示，酷航台北-新加坡航線非常密集，每周23班，加上票價優勢，為酷航在台灣長程線市場立下穩定根基。

除長程線拓展外，酷航持續推動日本（東京、札幌、大阪）航點運能提升。酷航今年夏季班表台北-東京航線每週增加3班營運（一、四、六），增班後共為每周10班營運，旅客可搭配航班時刻早去晚回，讓赴日旅客充分運用旅遊時間。

台北-札幌航線則每週增加1班週日營運，增班後每周四班（二、四、六、日）。酷航表示，舒適787客機航班，最適合親子共遊北海道。

高雄-大阪航線每周亦增加1班營運，增班後為每周4班（一、二、四、六），加碼營運高雄市場。加上台北-首爾、台北-新加坡、高雄-新加坡共六條航線，夏季起每週營運將達48班，台灣整體運能提升一成以上。