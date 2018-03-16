春假連續假日 旅館有優惠要搶國旅商機

2018-03-16 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



春暖花開、大地回春的好時節，最適合外出旅遊，今年4月有5天連續假期，高雄地區不少飯店推出優惠，高雄翰品酒店推出春季住房專案吸客，平日每房每晚2018元起，入住雅緻客房1晚。飯店主打一泊二食，要入住旅客到飯店享用著名的港式套餐，還結合擁有百年歷史的橋頭糖廠，來個春日郊遊趣，另針，也針對親子客層安排多項館外活動，像是鈴鹿賽道樂園12項遊樂設施暢玩，讓大小朋友狂歡解放一整天。

針對今年生肖貴賓，推出十「犬」十美享好康優惠，非國定假日周日至周五雙人同行只要2018元，限生肖屬狗貴賓預訂。

翰品建議，想在春天來個文化小旅行的旅客，則可選擇十鼓糖廠文創園區藝文行，入住星級飯店一晚外，贈送十鼓糖廠文創園區門票二張，免費體驗園區活動以及觀賞十鼓水劇場演出。

想帶孩子去旅行，不知該去哪的話，飯店還有親子趴趴造住房專案，兩人房價免費升等至家庭房，還送鈴鹿賽道樂園12項遊樂設施單人暢遊套票3張，不限次數暢遊鈴鹿賽道樂園遊樂設施，包括草衙道電車、旋轉木馬、酷奇拉駕駛學校、小小騎士、滴答電車、甩尾小車手、摩天輪、飄移高手、越野大冒險、天空飛行家、自由搖滾、自由落體，為親子同遊一同留下美好回憶。

環保意識抬頭，節能減碳已逐成為一種全民運動，高雄漢來飯店推出「愛地球．樂環保」住房專案，專為友善地球的消費者所推出的住房專案，鼓勵消費者真正落實環保概念。