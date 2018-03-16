世界地球日 高雄漢來飯店推友善地球住房專案

2018-03-16 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



近年，環保意識抬頭，節能減碳已逐成為一種全民運動，高雄漢來飯店串聯世界地球日，將於3月24日與各國家、各城市一起響應「2018 EARTH HOUR地球一小時」關燈活動，跟著全球呼籲大家要節能，珍惜有限的資源、善待環境、保護地球。 漢來飯店客房。業者提供 分享 facebook

在全球積極推廣之下，國人對環保節能也逐漸重視，許多人除了用餐時自備免洗餐具外，現在，連出門旅遊，也開始建立自備盥洗用具的觀念。

漢來飯店推出「愛地球．樂環保」住房專案，即是專為友善地球的消費者所推出的住房專案，鼓勵消費者真正落實環保概念。專案不提供梳子、牙刷、牙膏組、浴帽、棉花棒、香皂、沐浴乳、洗髮精、潤膚乳、刮鬍刀、拖鞋…等備品，只要消費者住宿專案時，自備盥洗用品，即可享市景精緻兩人房平日3,200元、假日3,700元的住宿優惠，讓消費者響應、漢來一同呼應。另外，還有免費提供中央公園捷運站(R9)至飯店定時接駁服務，既環保又方便。

除了配合3月24日「2018EARTH HOUR地球一小時」關燈活動，漢來飯店也積極實施多項環保節能措施，例如全館客房照明採用LED燈、安裝變頻空調設備、利用熱泵轉換能源等設施，啟動環保機制，實踐友善環境的理念，一起為地球盡份心力，減輕地球的負擔與污染。