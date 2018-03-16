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去城崎泡湯賞櫻！入住5萬坪森林庭園旅館

2018-03-16 11:14聯合報 記者周靜芝╱即時報導

想像住在擁有5萬坪森林庭園旅館的滋味！2017入選日本溫泉百選旅館的西村屋，在城崎溫泉1300年歷史中，是非常知名的日式旅館，擁有3座室內溫泉。著名的月下湯，搭配佔地5萬坪森林庭園，四季美景一覽無遺。西村屋本館，大門與平田館、大廣間在2015年被列為國家重要文化財。

西村屋的室內湯，有著絕美觀景視野。有行旅提供
西村屋的室內湯，有著絕美觀景視野。有行旅提供
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位於兵庫縣的城崎溫泉不是外國人所熟知的泡湯地點，也因此不會有滿街的觀光客，遊客到此能夠輕鬆地穿著浴衣在街上漫步，品味道地的泡湯時光，曾被日本經濟新聞選為「令人愉快的散步溫泉街」第一名。

四月到城崎溫泉還可趕上賞櫻熱潮，老街上除了有搖曳的柳樹，木屋町小路旁更開滿了櫻花。夜晚在街上漫步，燈光掩映下的櫻花與穿著浴衣的遊客，交織出一幅美麗的畫面，氣氛不輸京都的哲學之道。

除了泡湯、賞櫻，還順道造訪日本人稱一輩子一定要去一次的竹田城跡，壯觀的城堡遺址，被列為國家史蹟，清晨朝霧繚繞時，像極了宮崎駿電影的天空之城，又有「日本馬丘比丘」的美譽，這裡也是當地著名賞櫻景點，從城池上居高臨下俯瞰山谷櫻花美景，別有一番逸趣。

‧《城崎溫泉天空之城 賞櫻散策之旅》僅此一梯，為市場獨家入住西村屋別館招月庭（保證3晚）的行程，4/9 出發，3/17下午2點在聯合報汐止總部舉辦說明會，報名請電02-8643-3543、02-8643-3581、0953-385-495，或瀏覽官網

曾入選日本溫泉百選旅館的西村屋，擁有5萬坪森林庭園。有行旅提供
曾入選日本溫泉百選旅館的西村屋，擁有5萬坪森林庭園。有行旅提供
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溫泉賞櫻櫻花

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