飛利浦Saeco攜手湛盧咖啡 微品豆單杯裝新登場

2018-03-15 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



飛利浦Saeco攜手湛盧咖啡隆重發表大確幸方案「微品豆」包裝，以獨家氮氣填充技術嚴密封存單杯份量的湛盧精品咖啡豆，鎖住烘焙完成時的最佳賞味狀態，現拆、現磨、現煮，改寫極致新鮮定義、挑戰極致完美的義式咖啡風味。

飛利浦延續濾煮式咖啡機第一品牌實戰經驗，於2009年7月將擁有純正義大利血統並為全球唯一榮獲《義大利行家認證》的專業義式咖啡機品牌Saeco納入企業體系，並於2010年9月將飛利浦Saeco引進台灣，秉持「把家Espresso一下」的品牌理念，致力將經典義式咖啡的精神傳散於國人居家生活，為咖啡愛好者量身打造「由豆到杯」的全方位解決方案。

飛利浦Saeco觀察國人多元的生活型態形塑出多樣化的咖啡飲用習慣，於2017年攜手湛盧咖啡創新推出「大確幸咖啡方案」，只要購買方案機種就送湛盧精品咖啡豆兌換券，讓咖啡愛好者配合專屬飲用習慣喝完再兌換，享受不將就的義式咖啡風味。

大確幸咖啡方案帶動國人義式咖啡的品味熱潮，截至目前為止，湛盧咖啡精品豆兌換量折合杯數已達60萬杯，全台飛利浦百貨櫃點試飲杯數每月持續超過萬杯。近日更呼應國人對義式咖啡精益求精的品味，攜手專業的精品咖啡夥伴湛盧咖啡，獨家發表大確幸咖啡方案「微品豆」新包裝，單杯裝封存時光，調教最新鮮、講究的咖啡格調。

飛利浦強調，優質咖啡豆是沖煮美好咖啡的必要條件，新鮮度更是成就完美咖啡風味的關鍵要素，飛利浦Saeco以創新挑戰現行的新鮮定義，攜手湛盧咖啡獨家發表大確幸咖啡方案「微品豆」新包裝，除原先一張兌換券可兌換湛盧精品咖啡豆大包裝(200克)共3袋外，也為咖啡愛好者提供「微品豆」單杯裝(一盒共7入)共6盒的全新兌換選項。

飛利浦台灣健康生活事業群行銷協理章立肯表示，伴隨精品咖啡浪潮興起，國人在咖啡風味以及飲用頻率上，也朝個性化的方向前進。本次大確幸方案新發表的微品豆包裝，即是透過單杯裝鎖住新鮮，保留最細緻豐富的咖啡風味；一次最多可兌換6種咖啡豆的機制設計，共有10款精品豆風味可隨心選擇，不僅滿足了咖啡愛好者變化口味、多樣嘗鮮的需求。