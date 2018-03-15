燦星春季旅展直播搶優惠 花蓮2日千元有找

2018-03-15 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



旅展搶優惠，到東京賞櫻也來得及。圖／燦星旅遊提供 分享 facebook

燦星旅遊於3/16/至3/19在台北世貿一館春季旅展推優惠，提前開賣端午連休與暑假商品，包括端午連休出國不漲價，韓國4日萬元有找，花蓮旅遊住宿買一送一，號稱史上最狂。此外，旅展期間每日中午12點半，於燦星粉絲專頁「看臉書直播」就有下殺4折的驚喜價，花蓮太魯閣二日原價2,500元，驚喜價比打對折還低；北海道5日小孩免費、挑戰市場最低價等。

再兩周就進入5天清明連假，燦星旅遊釋出餘位，團體行程比單買「機+酒」還划算。就算到日本賞櫻也來得及，東京5日旅展特價33,999元起，暢遊人氣賞櫻100選景點、東京迪士尼；北海道5日38,900元起，升等2晚五星北海道。國內清明連假包括花蓮兆豐農場+海洋公園歡樂2日4,990元起。曼谷6日免費升等曼谷5星1晚28,999元。

端午連休出國也有實惠價，韓國自由行4日旅展9,999元(未稅)，星動峇里島5日旅展價19,900元起，升等1晚Villa私人泳池別墅；澳州7日旅展價31,800元起，第二人折兩千。

暑假早鳥也出列，香港珠海4日旅展價24,900元，星動馬新5日旅展價29,999元，北海道5日旅展價27,900元起，土耳其、特洛伊12天旅展特價51,900元，第二人優惠兩千。

此外，燦星旅遊也推出振興方案「花蓮太魯閣2日」旅展價只要999元起，「花蓮樂活休閒海景飯店」旅展特價2,300元起；搭立榮遊花蓮、遠雄悅來2日只要2,680元。