台北國際烘焙暨設備展今開展 廚電用品繽紛登場
2018台北國際烘焙暨設備展今起四日於台北南港展覽館1館舉辦，除了首日僅限專業人士參觀，3月16日起一連三天從10點至18點開放一般民眾進場採購。今年參展紀錄再創新高，一樓及四樓展館共分名店街、原料區、設備區及咖啡特區，共計406家廠商及超過1,762家攤商展出最新商品，多達32種類設備器具、33種類原物料及13項年度新品型錄首次在展場亮相。今年順應複合式營運產業的風潮及新型態營運模式，首度結合烘焙與咖啡元素，特別於一樓設置咖啡、設備專區，以及烘焙及咖啡生活提案講座專區。
近年烘焙熱潮盛行，一般消費者進場採購意願也相當高，因此會場各廠商無不展現誠意推出優惠，另外也可發現有越來越多實用又時尚的歐美品牌料理家電、廚房用品進駐展場。美國精品廚電品牌KitchenAid今年即為首度參展，特為台灣消費者推出頂級款5.9公升容量升降式攪拌機，領先全球銷售通路於展期內搶先開放預購。頂級款將原本以鑄鋁材質製成的平攪拌槳和麵糰勾等配件鍍上搪瓷表面，同時提升外觀塗層質感、加大馬達扭力，預計今年7月正式上市。義大利美學家電SMEG，實用又美型的設計也是許多消費者心中的夢幻逸品，除了於展場推出包含攪拌機、電熱水壺、烤麵包機等經典商品限定優惠，現場購買攪拌機還加贈鋼盆一個。
另外，旺代集團旗下家用品牌BergHOFF與Brabantia亦於展場搶先亮相新品，其中Brabantia最新BO系列時尚環保桶，除了延續以往的繽紛外型，更顛覆傳統設計，提供11L、23L及36L內桶讓使用者依需求自行搭配，桶身底部還可加裝耐重腳架，將環保桶家具化，搖身一變為空間亮點。
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