美型輕薄 續航耐用 LG筆電系列新登台

2018-03-15 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



不畏筆電市場激烈競爭，看好台灣消費者喜愛輕薄型筆電的需求，台灣LG電子今日正式宣布在台推出首款筆電LG gram Z980，以不到一公斤的超輕量級，超過20小時的超強續航力，以及通過美國軍規7項耐久性測試的超耐用機身，搶攻消費者目光。

LG gram在台共推出14吋與15.6吋兩種尺寸，14吋款式重量僅995公克，15.6吋也只有多100克而已，記者會現場不僅以空拍機直接載著筆電飛上舞台，用一串氣球拉著就能飄浮空中的展示方式也非常驚人。除了極輕量，超薄機身還搭載72Wh大容量高效能電池，充飽電後最長可使用高大21.5小時，對於四處奔波辦公的使用者吸引力十足。而LG gram以奈米碳鎂合金的全金屬機身，更讓它的結構更堅固耐用，通過美國國防部最新的耐久性測試，意味著LG gram達到了美國國防部嚴格的軍規防護標準，可承受200公斤重力及20G力的衝擊，防止攜帶時發生掉落和壓力造成的損毀。