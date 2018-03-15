蔡依林戴上億元莫三比克紅寶石項鍊 「美死了！」

2018-03-15 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）舉辦頂級珠寶暨腕表展，寶格麗品牌好友蔡依林身穿一襲透明黑色薄紗禮服現身參觀，直呼自己身上配戴的莫三比克紅寶石項鍊：「美死了！有僵住的感覺。」此次頂級珠寶展以充滿歡愉活潑的義式「慶典」（FESTA）為主軸，除了「彩寶之王」著名的繽紛彩色珠寶、也首次呈現雪糕、冰淇淋、氣球等童趣甜美的設計，現場更將威尼斯珠寶展原汁原味空運來台展出，展現歡樂甜蜜的生活藝術美學。

而蔡依林後來又換上辣椒造型的彩寶項鍊接受訪問，並表示這次以慶典為主題的珠寶設計是很有創意的發想，因為辣椒在傳統的義大利文化中有護身、代表幸運的意思，而蛋糕、雪糕造型的童趣珠寶，也在她以往熟悉的寶格麗風格中較為少見：「因為我自己身上刺青有蛇，所以很著迷於它的Serpenti系列，難得看到這麼可愛的。」

而說到昨天出席米其林晚宴並製作甜點，她笑說其實自己有偷看大家有沒有吃完，但首度感受到廚師辦大型晚宴的壓力，心得是「覺得當歌手還滿好的。」但被問到是否會趁機選購珠寶犒賞自己大病初癒，她表示自己其實「很少用買東西來犒賞自己，好好吃、好好睡，對身體比較有幫助。」只有在自己「整個人失智衝動時才會買珠寶。」

蔡依林表示自己最喜歡這條莫三比克紅寶石項鍊，約1億3,680萬6,000元。記者／陳立凱攝影 分享 facebook

蔡依林配戴「美死了」的BVLGARI FESTA 公主慶典系列 Cuore Di Roma頂級紅寶石鑲鑽項鍊，1億3,680萬6,000元。記者／陳立凱攝影 分享 facebook

寶格麗將威尼斯珠寶展空運來台，展現原汁原味的義式風情。記者／陳立凱攝影 分享 facebook

蔡依林表示這次以慶典為主題的珠寶設計是很有創意的發想，她身上配戴的辣椒在傳統的義大利文化中有護身、代表幸運的意思。記者／陳立凱攝影 分享 facebook

蔡依林稱「美死了」的BVLGARI FESTA 公主慶典系列 Cuore Di Roma頂級紅寶石鑲鑽項鍊，1億3,680萬6,000元。圖／寶格麗提供 分享 facebook