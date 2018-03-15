台北米其林／別緊張！ 這些摘星餐廳還訂得到

2018-03-15 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



君品頤宮摘下台灣唯一的米其林三星，主廚陳偉強（右）和陳泰榮（左）受訪。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

台北米其林指南3月14日揭曉，20間台北各菜式餐廳一共奪下24顆星，消息一出，有人覺得實至名歸、有人認為沒意義，無論褒貶，是否引起追星效應？答案是肯定的，不過先別緊張，現在訂大約等一周到半個月後就吃得到。此外，部分餐廳推出歡慶奪星方案，也有主廚傾向供餐維持一致性，在奪星前後不做任何改變。

指南揭曉後，許多人立刻預約，想用舌尖一探究竟，看是否吻合心中的那本米其林。榮獲三星殊榮的台北君品酒店「頤宮」中餐廳表示，公布當天下午瞬間湧進大量電話，目前仍在消化中，座位數達160人的頤宮，訂位已滿位到3月底，也有老顧客早在台北米其林發布前就已訂下2019年小年夜，一時造成話題。

奪下一星的台北亞都麗緻大飯店天香樓提到，這禮拜訂位狀況很好，頒完獎當晚至隔天中午皆客滿，一路滿到本周六日，平均客單價落在1,500元至2,000不等，午餐套餐1,600元起，晚餐套餐2,000元起。

MUME主廚Richie說，店內座位數不多僅28個，訂位狀況在摘星前後並無太大改變，因此周末較難訂到位，可上官網預約。同時，奪星後也不會為此特別改變供餐方式。一如他得獎當下所說，「一致性的高品質」才是重點。鮨野村則表示，這兩天訂位已滿，座位數僅13席，中餐2,000元起、晚餐5,000元起，主要選用季節性食材，並以無菜單模式呈現。

熟客率高的LATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳表示，電話、網路訂位增加1至2成，公布當日下午就有人打來要訂晚餐時段。此外，即日起至3月31日侯布雄旗下三家分店分別推出優惠方案，凡至「侯布雄法式餐廳」用餐，點選精選VCP香檳一杯享第二杯免費；至「侯布雄法式茶點沙龍」下午茶，點選精選甜酒享第二杯免費；至「侯布雄法式精品甜點」購買麵包單筆消費滿399元，即贈65元內麵包任選，滿額1,200元即贈三入侯布雄精選手工巧克力。

教父牛排則表示，摘星後4月滿客率從5成提升至9成，也有不少人想先訂下5月位置，但教父牛排目前僅開放提前1個月預約，只能訂到4月。歡慶摘星，包含台北教父牛排、Danny&Company、Top Cap steakhouse、MEATGQ STEAK及高雄CAPSTONE steakhouse均享限定優惠，3月15日至3月31日於店內點用收錄在台北米其林指南中的「菲力老饕牛排」，即享免一成服務費，以及兩人同行可獲得任選教父三款限定酒品一人一杯，4人同行可獲得一瓶招待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天香東坡肉。圖／台北亞都麗緻大飯店提供 分享 facebook

菲力老饕牛排。圖／教父牛排提供 分享 facebook

MUME門口低調簡約。圖／MUME提供 分享 facebook

鮨野村擅常將時令食材變化成美味料理。 圖／鮨野村提供 分享 facebook