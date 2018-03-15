廚界教父黃清標來台客座 推經典譚府宴、星國料理

2018-03-15 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



工序繁複的譚府祖庵金湯。圖／台北美福大飯店提供 分享 facebook

流傳百年的譚府宴及鮮香美味的新加坡經典料理，現在台灣也吃的到。台北美福大飯店「潮粵坊」即日起至至3月25日，推出新加坡經典料理「潮宴獅城饌」，邀請到有新加坡「廚界教父」，同時為百年譚廚傳人黃清標蒞臨客座，活動期間提供有個人套餐每位NT$3,000+10%起，四人共享桌菜每桌NT$10,800+10%起，還有近20多道獅城單品供單點品嚐。

「譚府宴」是早期行政院長譚延闓的宴客料理，當時的御廚即是黃主廚的師傅彭長貴，譚府宴中知名的料理莫過於色澤亮眼晶透，鮮香味濃的「譚府祖庵金湯」、肉質軟嫩入味的「譚府粽香排骨」，經燜滷入味的豬腩排，肉質軟嫩入口香氣彌漫。

黃清標主廚是台灣宜蘭人，擁有52年豐厚的廚藝經驗，除了經典的譚廚料理，這次回台還帶來多道拿手星國料理，像是有娘惹風味的「醬蒸龍躉魚拌麵」，味道濃厚，口味甜酸、辛辣，搭配鮮嫩的魚肉拌入麵中，十足夠味；一次提供金沙及黑胡椒雙重風味的「雙味龍蝦球」；還有被譽為新加坡國菜的「新加坡辣椒炒蟹」，大塊蟹肉搭配香濃醬汁，是每到新加坡必吃的傳統料理。

潮宴獅城饌

日期：即日起至3月25日

供應時間：11:30-14:30 / 18:00-21:30

精緻套餐：每位NT$3,000+10%、NT$3,800+10%

4-6人桌菜：每桌NT$10,800+10% / 8-10人桌菜 每桌NT$18,000+10%

新加坡辣椒炒蟹。圖／台北美福大飯店提供 分享 facebook

醬蒸龍躉魚拌麵。圖／台北美福大飯店提供 分享 facebook