台北米其林／米其林摘星名單剛出爐 餐廳電話接到手軟

2018-03-15 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《台北米其林指南》名單才剛出爐，就已掀起一陣追星熱潮，搶訂位品嘗。記者陳正興／攝影 分享 facebook

《台北米其林指南》公布名單後，立即掀起一陣追星效應，多家餐廳表示，消息一出來就開始有電話找上門，可說是被打爆了。甚至有業者表示，短短數小時內就接到上百通電話，訂位都已要等到3個月後才能吃得到。此外，也有部分餐廳趁此熱潮推出米其林套餐，讓饕客能品嘗到精心規畫的星級料理。

台北文華東方酒店雅閣表示，米其林摘星餐廳名單公布前後，來電訂位數大幅增加，至少多接到30通以上的訂位電話，如果現在訂位，要等到一周以後才吃得到。不過，因為雅閣中午有提供港點，所以訂位比晚間餐期還要踴躍，目前到3月底前，中午的訂位已經達到9成滿了。此外，雅閣目前著手規畫米其林套餐，但菜色仍在研擬中，預計最快會在下周推出，讓饕客可以品嘗到專屬的星級料理滋味。

鮨隆主廚楊永隆說，從昨天下午一公布名單後，三、四小時內就收到300多通電話。不過店內只有12個座位，不希望摘星後就讓熟客覺得餐廳變得不好訂、變得商業化，所以留一半給熟客、一半給散客，若是一般客人最快要到6月多才吃得到。此外，目前沒有打算規畫米其林套餐，只想要先把現有的料理做好，不要因為米其林摘星就失去做料理的動力與熱情。

大腕燒肉表示，平常生意就很好，本來就是做口耳相傳的熟客生意為主，許多熟客聽到摘星後，紛紛訂位想慶祝。一般客人來電的通數也增加。不過，店內只接受一個月內訂位，若是3月15日到4月15日之間，熱門的用餐時段如7點左右都已經訂完，大概只剩下晚上10點以後的位置。目前沒有特別規畫米其林套餐的打算。

吉兆割烹壽司主廚許文杰表示，從昨天到今天電話都沒有停過，估計至少有幾百通電話進來要訂位。不過，他也提到，如果現在訂位，只能訂到四月的位置，目前幾乎全滿了，想要吃的民眾要等到四月預訂五月位置。此外，目前沒有推出米其林套餐的規畫，因為店內主打的是無菜單料理，招牌為握壽司，因應食材及季節的變化來製作，較難有固定餐點及味道，所以不會特別推出米其林套餐。

喜來登則表示，前陣子預測名單出來有請客樓在列，雖然還沒確定摘星，就已經湧現訂位熱潮，本來訂位狀況大約都是8成滿，但是米其林指南名單公布後，就已經達到全滿，但若是想訂位，三月平日還是有機會可以訂到。並預計本周過後四月及五月訂位情況持續攀升，較往年成長2到3成。目前沒有推出米其林套餐的規畫。

Longtail表示，從開幕至今，訂位情況向來不錯，摘下米其林一星消息一傳出，電話聲從未停過，呈現佔線情況。雖之前以熟客為主，但米其林發布後增加許多新客人詢問。此外，Longtail每季都會推出新菜色，並提供Tasting Menu，雖然榮獲米其林一星，但不會特別針對米其林規畫套餐。

摘星餐廳中唯一未到場領獎的明福台菜海鮮餐廳，業者相當低調不願意受訪，僅對外表示，「店不大，做好店內6張桌子就好了。」也未透露目前訂位狀況。但實際去電詢問，始終都佔線中，看來要短時間內想訂到位置嘗鮮恐有難度。