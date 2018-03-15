日本櫻花季展開！高知搶先開花 東京3月17日登場

2018-03-15 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



東京日本橋的福德神社參道‧仲通櫻花隧道「SAKURA TUNNEL」。圖／日本三井提供 分享 facebook

一年一度的日本賞櫻季節正式展開，根據日本民間氣象單位公布資料，之前被點名會最早開花的四國高知地區，已於3月15日正式展開，緊接著本周末，九州與關東地區也可望加入行列，由於開花時間較往年提早，因此預計3月底就會迎來滿開的粉紅花海。

由於日本去年冬季又冷又長，進入3月後，回暖的腳步加速，平均氣溫較往年來得高，因此讓櫻花提早綻放。根據Weathernews最新的櫻花情報，位於四國的高知公園已在3月15日開花，東京及九州的福岡、熊本則預計3月17日加入下一波開花行列。

由於櫻花的最佳觀賞期落在開花後的一周左右，因此預計3月24日左右，東京地區將可望迎來滿開。而東京一些賞櫻名所也開始暖身，像是廣為人知的千鳥淵、上野公園等，甚至連皇居也宣布自3月24日至4月1日對外開放長約600公尺的林蔭道「乾通」，供遊客賞櫻，這是時隔兩年後，再度開放。

而位於東京日本橋地區最新的賞櫻名所福德神社參道‧仲通也有以日本江戶剪紙畫為主題的25m櫻花隧道「SAKURA TUNNEL」，旅客漫步於粉嫩櫻色同時，還能到旁邊的COREDO日本橋、COREDO室町1～3品嘗美麗的櫻花甜點、小吃，挑選可愛的櫻花小物。

日本老字號高級水果甜點店「千疋屋総本店」推出日本橋櫻花甜點(位於日本橋三井塔)。圖／日本三井提供 分享 facebook

四國高知地區的櫻花季已於3月15日正式展開。圖／摘自Weathernews 分享 facebook