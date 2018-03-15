米其林還有近70家「餐盤」！最多美食集中台北這兩區

2018-03-15 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《台北米其林指南》公布後，除了必比登推介及摘星名單外，還有一項評鑑指標為餐盤，指的是評審員「萬裏選一」的餐廳，此次台北總共64家餐廳上榜，其中包含不少家被視為本屆摘星大熱門餐廳，像是欣葉台菜、亞都麗緻巴黎廳1930等，若是依區域分，餐盤占最多的是大安區。

雖然《台北米其林指南》公布後，星級美食成為最大亮點，但其實除了20家星級美食、36家必比登推介外，還有一項是未被提及，但卻在《台北米其林指南》中占比相當高的餐廳，就是米其林餐盤，總共有67家。根據《台北米其林指南》的定義，米其林餐盤屬於評審員萬裏選一的餐廳，必須符合食材新鮮、烹調用心、菜餚美味等條件，才能被選為米其林餐盤。若觀察該份名單，可以發現有許多家都是在名單公布前呼聲相當高的餐廳，像是欣葉台菜、亞都麗緻飯店巴黎廳1930等。

台北米其林指南餐盤獲選餐廳（共64家）：

士林北投區

1.義瑪卡多IL MERCATO（義大利菜）

2.蓬萊（台灣菜）

3.松園禪林-原心（創新菜）

4.蕃紅花（印度菜）

5.THE RESTAURANT（時尚歐洲菜）

中山區

1.國賓飯店A CUT（牛排屋）

2.國賓飯店粵菜廳（粵菜）

3.雞家莊（長春路）

4.CHOU CHOU（法國菜）

5.米香（台灣菜）

6.NO. 168 PRIME牛排館（中山）（牛排屋）

7.頁小館（法式小餐館）

8.亞都麗緻巴黎廳1930（創新菜）

9.ROBIN’S（鐵板燒）

10.笹鮨SASA（壽司）

11.欣葉台菜創始店（台灣菜）

12.新都里（日本菜）

13.旬採（日本菜）

14.晶華軒（粵菜）

15.國賓飯店川菜廳（川菜）

16.桃花林（中國菜）

17.TUTTO BELLO（時尚義大利菜）

18.山里（日本菜）

台北萬華中正區

1.喜來登飯店安東廳（法國菜）

2.PRIME ONE牛排館（牛排屋）

3.蘇杭-中正（滬菜）

4.喜來登辰園（粵菜）

松山區

1.台北文華東方BENCOTTO（義大利菜）

2.50/50 CUISINE FRANCAISE（時尚法國菜）

3.荷風中國菜（雲南菜）

4.老乾杯-松山（燒烤）

5.小馬KOUMS（日本菜）

6.MONSIEUR L（時尚法國菜）

7.上林鐵板燒（鐵板燒）

8.台北文華東方酒店但馬家涮涮鍋-本館（涮涮鍋）

9.日本橋玉井（日本菜）

10.台北文華東方酒店THAI & THAI（泰國菜）

11.冶春茶社（淮揚菜）

大安區

1.五味瓶（地中海菜）

2.四川吳炒手-大安（川菜）

3.EPHERNITE（時尚法國菜）

4.GEN CREATIVE（創新菜）

5.隱丹廚（時尚西班牙菜）

6.INDULGE（法式小酒館）

7.JE KITCHEN（時尚歐洲菜）

8.LE BLANC（牛排館）

9.樂埔町（創新菜）

10.馬可波羅（義大利菜）

11.MARU（日本菜）

12.NKU（創新菜）

13.蘭ORCHID（時尚歐洲菜）

14.真的好海鮮（海鮮）

15.香宮（粵菜）

16.秀蘭小吃（江浙菜）

17.守破離（日本菜）

18.桌藏（創新菜）

19.游壽司-金華街（壽司）

20.魚道生（壽司）

信義區

1.寶艾（牛排館）

2.老乾杯-信義（燒烤）

3.寒舍食譜（粵菜）

4.鳥喜（照燒菜式）

南港內湖區

1.德朗（時尚法國菜）

2.歐傑洛（義大利菜）

呼聲高卻落榜的欣葉台菜也在米其林餐盤之列。圖／翻攝自欣葉台菜官網 分享 facebook