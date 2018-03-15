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創造性感話題！Puma與蕾哈娜聯名新款開賣

2018-03-15 18:43聯合報 記者曾智緯╱即時報導

蕾哈娜與Puma合作多季的Fenty Puma系列，春夏新品又再度引起性感話題。...
蕾哈娜與Puma合作多季的Fenty Puma系列，春夏新品又再度引起性感話題。圖／Puma提供
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與蕾哈娜合作多季的Fenty Puma系列，今年春夏結合了海灘活動與賽車兩大元素，不變的是每個細節設計中，都看得出流行天后的風格，每一件都像是會在她MV出現的單品。

全新的Fenty Puma系列，以比基尼和重機賽車女郎為概念，把兩者不同的性感結合在一起，同時加入蕾哈娜熱愛的抽繩元素。因此，在褲裝及連帽上衣的側邊都能看到幾何格紋織帶，或是綁帶的設計。這系列延續過去的狂野風格，不論是螢光色系的點綴、運用潛水布料來製作服飾，甚至運用衝浪拉繩取代傳統棉繩，把傳統運動套裝改為超輕量橡膠皮革布料，並大膽加上霓虹皺褶線條，每一個細節都是呼應了主題。

不僅如此，在這新的設計中還可見大量如浴衣布材質的帶帽上衣、寬版運動衫、籃球短褲、和性感熱褲等單品，利用各式亮眼的繽紛霓虹色彩、水感凝膠材質、潛水衣拉鍊、及橡膠補釘來裝飾。而Puma經典的賽車系列在蕾哈娜的手中，也被重新翻轉，透過超輕量皮革、尼龍、和空氣網層等前衛紡織科技，把賽車服轉變成時髦女裝。而不可錯過的還有，高人氣的Puma Fenty Cleated Creeper鞋，改採用仿潛水橡膠材質的半透明奢華加高厚底，以及極少量的麂皮鞋面襪套靴款。

2018春夏Fenty Puma系列賽車風腰包，約3,380元。圖／Puma提供
2018春夏Fenty Puma系列賽車風腰包，約3,380元。圖／Puma提供
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2018春夏Fenty Puma系列AVID鞋，約5,380元。圖／Puma提供
2018春夏Fenty Puma系列AVID鞋，約5,380元。圖／Puma提供
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2018春夏Fenty Puma系列加州風後背包，約8,680元。圖／Puma提...
2018春夏Fenty Puma系列加州風後背包，約8,680元。圖／Puma提供
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2018春夏Fenty Puma系列Puma Fenty Cleated Cre...
2018春夏Fenty Puma系列Puma Fenty Cleated Creeper鞋，約5,380元。圖／Puma提供
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2018春夏Fenty Puma系列賽車風腰包，約3,380元。圖／Puma提供
2018春夏Fenty Puma系列賽車風腰包，約3,380元。圖／Puma提供
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2018春夏Fenty Puma系列加州風棒球帽，約2,680元。圖／Puma提...
2018春夏Fenty Puma系列加州風棒球帽，約2,680元。圖／Puma提供
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