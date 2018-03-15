古銅妝春夏回歸！趕時髦又不浮誇的化妝技巧看這裡

2018-03-15 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



2018春夏古銅妝再度回歸，臉龐隱隱散發的光澤感，搭配金、銅、橘等色調，更添時尚感，不過亮感和色彩萬一拿捏不好，反而可能會凸顯蠟黃膚色或顯得太過浮誇，日常彩妝如果想要趕上這股古銅潮流，彩妝師Leslie建議可以嘗試較適合亞洲女性的「輕古銅妝」，利用透明光澤的霜狀眼影與霧感眼影相互疊擦，以及光澤柔和的玫瑰金色多功能彩妝棒做局部打亮。

Visee舉辦2018春妝發表，Leslie就現場示範了一款輕古銅妝容，以質地柔潤絲滑的Visee AVANT隨心玩美眼影霜做眼妝打底，可依個人膚色選用裸杏金、可可棕或摩卡褐色，再以Visee AVANT隨心玩美眼影＃036霧面鮮嫩橘於上眼尾描繪出向上倒勾的三角區域，並稍微往外拉長延伸，輕柔的淺橘色可適用於一般膚色和日常場合，單色眼影的設計也不必為了趕時髦而花大錢添購眼影盤，但如果太過搶眼的亮橘色就得斟酌一下自己的膚色是否適合。

一支就能當頰彩、霧面唇彩及眼彩使用的Visee AVANT多功能彩妝棒＃009璀璨玫瑰金，也是Leslie推薦絕對值得放入化妝包隨身攜帶的好物，可以用手指沾取之後由顴骨上方至太陽穴處、眉骨下方、上眼頭處做打亮，隱約的玫瑰金色有種低調奢華的質感，也很適合在畫完唇妝之後用於唇峰和下唇邊界，利用細緻的光澤模糊唇線，打造嘟唇的視覺感。

此外，粉紅與酒紅的妝感組合依舊百搭，首推Visee星燦誘色眼影盒的新色＃PK－6粉鑽酒紅，可先以左上角的淺粉色於眼窩打底，右下角的酒紅色疊擦於雙眼皮摺處並向上做半圓形暈染，讓雙眼看起來更圓更大，左下角的深棕色可用來描繪柔和眼線，最後再用右上角的高亮度粉鑽色輕點於酒紅色上方界線處；唇妝可搭配KOSE首創結合珠光透明層與光感色彩層的Visee光漾果凍夾心唇膏，展現有如櫻花般的粉嫩美唇。

粉紅與酒紅色混搭的妝感依舊百搭。圖／Visee提供 分享 facebook

2018春夏古銅妝再度回歸，透明光澤的霜狀眼影與霧感眼影相互疊擦，就能打造日常時尚妝感。圖／Visee提供 分享 facebook

粉紅與酒紅色混搭的妝感依舊百搭。圖／Visee提供 分享 facebook

Visee光漾果凍夾心唇膏，售價380元，共3色。圖／Visee提供 分享 facebook

Visee星燦誘色眼影盒＃PK－6粉鑽酒紅，售價330元。圖／Visee提供 分享 facebook

Visee AVANT隨心玩美眼影霜，售價230元。圖／Visee提供 分享 facebook

Visee AVANT多功能彩妝棒＃009璀璨玫瑰金，售價490元。圖／Visee提供 分享 facebook

2018春夏古銅妝再度回歸，透明光澤的霜狀眼影與霧感眼影相互疊擦，就能打造日常時尚妝感。圖／Visee提供 分享 facebook