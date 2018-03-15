仙女不送公文送鮮花 MK春裝仙氣飄飄花滿開

2018-03-15 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MICHAEL KORS（MK）發表旗下副線MICHAEL Michael Kors（MMK）2018春季系列，在奢華圖騰和青春小花之間，擺盪出浪漫飄逸的女裝風格，男裝則維持一貫的洗鍊簡約，清爽的大地色澤，讓穿搭展現輕快的季節之感。

MMK女裝在隨性與奢華之間，自在轉換都會女性的風格，兩個主題分別是圖騰奢華（Graphic Luxe）、極致浪漫（Femme Mood），以MMK特有的都會洋裝、長褲、皮革夾克等，帶出飄逸悠閒的風采。前者是白色、海軍藍為主，運用條紋或復古的波卡圓點，表現套裝或細緻的裙裝剪裁，並且融入運動風。極致浪漫系列則是鮮明的以各式花卉作為主題，例如Mercer包則運用立體皮革貼花加鉚釘，錯落出璀璨的樣貌，或是Rhea Zip以皮革小花作為點綴，洋裝上的花朵則有膠印、立體刺繡等表現，各式各樣的花卉設計，像春季的無數花朵灑落，有著相當繽紛的氣息。

而春季的亮點色彩，在於「瓦藍色」，出現在包款與洋裝上，此外，淺綠、淡紫、粉膚等輕盈色系亦交錯其間；夾克也是可以考慮入手的單品，黑色夾克以銀線刺繡展現花朵立體感、或是金屬銀色的機車夾克，都是出色的搭襯單品；當季重點包款為Blakely兩用肩背包，包括水桶包、托特包兩種包型設計。MK春季男裝以慵懶的熱帶度假風情為主，材質輕薄，文藝感的印花、薄紗材質，可層疊混搭展現個人品味，後背包與舒適的涼鞋，為點睛單品。

MICHAEL KORS發表2018春夏全新系列。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Blakely瓦藍色兩用束口包，售價21,700元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Mercer Gallery白色荷葉邊提包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Bristol紅色立體花卉提包，售價17,800元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Rhea Zip粉膚色花卉小包，售價13,500元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Cythia荷葉邊白色提包，售價19,500元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

MICHAEL KORS發表春夏新品，女裝以花卉作為創意，男裝簡約實穿。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

女裝春夏推出許多小包款，契合流行。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook

Blakely黑色提包，售價21,700元。圖／MICHAEL KORS提供 分享 facebook