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仙女不送公文送鮮花 MK春裝仙氣飄飄花滿開

2018-03-15 18:27聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

MICHAEL KORS（MK）發表旗下副線MICHAEL Michael Kors（MMK）2018春季系列，在奢華圖騰和青春小花之間，擺盪出浪漫飄逸的女裝風格，男裝則維持一貫的洗鍊簡約，清爽的大地色澤，讓穿搭展現輕快的季節之感。

MMK女裝在隨性與奢華之間，自在轉換都會女性的風格，兩個主題分別是圖騰奢華（Graphic Luxe）、極致浪漫（Femme Mood），以MMK特有的都會洋裝、長褲、皮革夾克等，帶出飄逸悠閒的風采。前者是白色、海軍藍為主，運用條紋或復古的波卡圓點，表現套裝或細緻的裙裝剪裁，並且融入運動風。極致浪漫系列則是鮮明的以各式花卉作為主題，例如Mercer包則運用立體皮革貼花加鉚釘，錯落出璀璨的樣貌，或是Rhea Zip以皮革小花作為點綴，洋裝上的花朵則有膠印、立體刺繡等表現，各式各樣的花卉設計，像春季的無數花朵灑落，有著相當繽紛的氣息。

而春季的亮點色彩，在於「瓦藍色」，出現在包款與洋裝上，此外，淺綠、淡紫、粉膚等輕盈色系亦交錯其間；夾克也是可以考慮入手的單品，黑色夾克以銀線刺繡展現花朵立體感、或是金屬銀色的機車夾克，都是出色的搭襯單品；當季重點包款為Blakely兩用肩背包，包括水桶包、托特包兩種包型設計。MK春季男裝以慵懶的熱帶度假風情為主，材質輕薄，文藝感的印花、薄紗材質，可層疊混搭展現個人品味，後背包與舒適的涼鞋，為點睛單品。

MICHAEL KORS發表2018春夏全新系列。圖／MICHAEL KORS提...
MICHAEL KORS發表2018春夏全新系列。圖／MICHAEL KORS提供
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Blakely瓦藍色兩用束口包，售價21,700元。圖／MICHAEL KORS...
Blakely瓦藍色兩用束口包，售價21,700元。圖／MICHAEL KORS提供
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Mercer Gallery白色荷葉邊提包，售價16,200元。圖／MICHAE...
Mercer Gallery白色荷葉邊提包，售價16,200元。圖／MICHAEL KORS提供
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Bristol紅色立體花卉提包，售價17,800元。圖／MICHAEL KORS...
Bristol紅色立體花卉提包，售價17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
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Rhea Zip粉膚色花卉小包，售價13,500元。圖／MICHAEL KORS...
Rhea Zip粉膚色花卉小包，售價13,500元。圖／MICHAEL KORS提供
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Cythia荷葉邊白色提包，售價19,500元。圖／MICHAEL KORS提供
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MICHAEL KORS發表春夏新品，女裝以花卉作為創意，男裝簡約實穿。圖／MI...
MICHAEL KORS發表春夏新品，女裝以花卉作為創意，男裝簡約實穿。圖／MICHAEL KORS提供
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女裝春夏推出許多小包款，契合流行。圖／MICHAEL KORS提供
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Blakely黑色提包，售價21,700元。圖／MICHAEL KORS提供
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Jade粉色荷葉邊小鍊包，售價12,400元。圖／MICHAEL KORS提供
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