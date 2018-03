Gogoro當心了!Kymco光陽機車Ionex車能網預告曝光

2018-03-15 18:12 聯合報 記者林鼎智╱即時報導



Kymco光陽「Ionex車能網」預告影片

還記得先前電動機車統一規格的公版換電爭議嗎?在Gogoro開放換電系統且在政府、廠商協調無果下,國內機車龍頭 Kymco 光陽機車除了表明不跟進 Gogoro 換電系統外,當時便預告將在3月22日,也就是東京摩托車展前夕發表「Ionex 車能網」電動機車解決方案。近日光陽更在臉書官方粉絲頁釋出「Ionex 車能網」預告影片,預料此舉將使電動機車的電池規格回歸市場機制,國內電動機車市場大戰即將開打。

從光陽釋出的影片中,可看出光陽Ionex電動車在車頭具有U型日行燈,並在電池提把的畫面中出現QR Code二維條碼,緊接著由一名女性進行換電的動作。從這幾個鏡頭中,可看出 Ionex 車能網除了具有「換電」、「QR Code」、「長型且電池輕巧」的特色外,影片中「 你想要沒有妥協的綠能(You wish to be green without cpmpromise)」似乎也暗示著 Ionex 具備在家充電的可能,而且在粉絲團小編提及「左下角的特殊icon尤其不單純」的情況下,更讓 Ionex 具有充電與換電兩者並行的想像。

Kymco 光陽機車將於3月22日,也就是東京摩托車展前夕發表「Ionex 車能網」電動機車解決方案。

從影片中可看到Ionex 在電池提把上具有QR Code二維條碼,車主是否能透過掃描辨識進行充/換電,則還需等正式發表後才能確認。

Ionex 的電池將採長方形設計,並具有輕巧的重量。

Kymco 光陽近日在臉書官方粉絲頁釋出「Ionex 車能網」預告影片。