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Gogoro當心了！Kymco光陽機車Ionex車能網預告曝光

2018-03-15 18:12聯合報 記者林鼎智╱即時報導

Kymco光陽「Ionex車能網」預告影片

還記得先前電動機車統一規格的公版換電爭議嗎？在Gogoro開放換電系統且在政府、廠商協調無果下，國內機車龍頭 Kymco 光陽機車除了表明不跟進 Gogoro 換電系統外，當時便預告將在3月22日，也就是東京摩托車展前夕發表「Ionex 車能網」電動機車解決方案。近日光陽更在臉書官方粉絲頁釋出「Ionex 車能網」預告影片，預料此舉將使電動機車的電池規格回歸市場機制，國內電動機車市場大戰即將開打。

從光陽釋出的影片中，可看出光陽Ionex電動車在車頭具有U型日行燈，並在電池提把的畫面中出現QR Code二維條碼，緊接著由一名女性進行換電的動作。從這幾個鏡頭中，可看出 Ionex 車能網除了具有「換電」、「QR Code」、「長型且電池輕巧」的特色外，影片中「 你想要沒有妥協的綠能(You wish to be green without cpmpromise)」似乎也暗示著 Ionex 具備在家充電的可能，而且在粉絲團小編提及「左下角的特殊icon尤其不單純」的情況下，更讓 Ionex 具有充電與換電兩者並行的想像。

Kymco 光陽機車將於3月22日，也就是東京摩托車展前夕發表「Ionex 車能...
Kymco 光陽機車將於3月22日，也就是東京摩托車展前夕發表「Ionex 車能網」電動機車解決方案。圖／Kymco光陽機車提供
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從影片中可看到Ionex 在電池提把上具有QR Code二維條碼，車主是否能透過...
從影片中可看到Ionex 在電池提把上具有QR Code二維條碼，車主是否能透過掃描辨識進行充/換電，則還需等正式發表後才能確認。圖／Kymco光陽機車提供
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Ionex 的電池將採長方形設計，並具有輕巧的重量。圖／Kymco光陽機車提供
Ionex 的電池將採長方形設計，並具有輕巧的重量。圖／Kymco光陽機車提供
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Kymco 光陽近日在臉書官方粉絲頁釋出「Ionex 車能網」預告影片。 圖／K...
Kymco 光陽近日在臉書官方粉絲頁釋出「Ionex 車能網」預告影片。 圖／Kymco光陽機車提供
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在官方文宣中，在左下方一排圖示中的確具有充電的 icon。圖／Kymco光陽機車...
在官方文宣中，在左下方一排圖示中的確具有充電的 icon。圖／Kymco光陽機車提供
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