Gogoro當心了！Kymco光陽機車Ionex車能網預告曝光

2018-03-15 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



Kymco光陽「Ionex車能網」預告影片

還記得先前電動機車統一規格的公版換電爭議嗎？在Gogoro開放換電系統且在政府、廠商協調無果下，國內機車龍頭 Kymco 光陽機車除了表明不跟進 Gogoro 換電系統外，當時便預告將在3月22日，也就是東京摩托車展前夕發表「Ionex 車能網」電動機車解決方案。近日光陽更在臉書官方粉絲頁釋出「Ionex 車能網」預告影片，預料此舉將使電動機車的電池規格回歸市場機制，國內電動機車市場大戰即將開打。

從光陽釋出的影片中，可看出光陽Ionex電動車在車頭具有U型日行燈，並在電池提把的畫面中出現QR Code二維條碼，緊接著由一名女性進行換電的動作。從這幾個鏡頭中，可看出 Ionex 車能網除了具有「換電」、「QR Code」、「長型且電池輕巧」的特色外，影片中「 你想要沒有妥協的綠能(You wish to be green without cpmpromise)」似乎也暗示著 Ionex 具備在家充電的可能，而且在粉絲團小編提及「左下角的特殊icon尤其不單純」的情況下，更讓 Ionex 具有充電與換電兩者並行的想像。

Kymco 光陽機車將於3月22日，也就是東京摩托車展前夕發表「Ionex 車能網」電動機車解決方案。圖／Kymco光陽機車提供 分享 facebook

從影片中可看到Ionex 在電池提把上具有QR Code二維條碼，車主是否能透過掃描辨識進行充/換電，則還需等正式發表後才能確認。圖／Kymco光陽機車提供 分享 facebook

Ionex 的電池將採長方形設計，並具有輕巧的重量。圖／Kymco光陽機車提供 分享 facebook

Kymco 光陽近日在臉書官方粉絲頁釋出「Ionex 車能網」預告影片。 圖／Kymco光陽機車提供 分享 facebook