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影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

風格咖啡店進駐百貨 Fika Fika快閃一周

2018-03-15 18:11聯合報 記者江佩君╱即時報導

台灣人超愛喝咖啡，不僅各式特色咖啡店崛起，咖啡也逐漸朝向單品咖啡、精品咖啡發展，假日泡咖啡廳已成為都市人放鬆心情的日常。咖啡風潮百貨當然也不缺席，3/19～3/25期間，以北歐簡約風聞名的Fika Fika Cafe即將在SOGO忠孝館1樓圓形廣場快閃一周。Fika Fika Cafe老闆James，也特別為SOGO配置獨家咖啡豆，同時每日限量提供Barista Special當紅與最新飲品。

根據統計，台灣咖啡商機在2017年底已攀升至700億，國人每年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人一年喝掉122杯咖啡。咖啡需求量持續上升，相關商品也更豐富多元。

看見消費者對咖啡的喜愛，SOGO忠孝館推出「My Coffee Wonderland 咖啡周」，嚴選咖啡豆、精品咖啡機以及精緻咖啡、餐點，滿足消費者對咖啡的需求。像是觀察到消費者對精品咖啡需求提高，一杯好喝的手沖咖啡，來自好的咖啡豆以及咖啡機，SOGO推薦8% ICE CAFE旅行罐咖啡豆(約80-90g)，淺焙-巴拿馬山脈莊園柯伊農園藝伎，售價550元；UCC CAFE MERCADO 30周年紀念阿里山咖啡豆100g，售價450元，從採收到烘焙百分之百由台灣職人手作。

咖啡機也有新機登場，jura Micro90全自動PEP咖啡機原價64,000元，特價52,900元，活動期間購買送牛奶玻璃瓶0.5L+義式綜合豆2包+氣壓保鮮罐。膠囊咖啡NESPRESSO精品店，新機種NESPRESSO EXPERT全新上市，推薦價9,800元。

Fika Fika Cafe於3/19～3/25，將在SOGO忠孝館快閃一周。圖...
Fika Fika Cafe於3/19～3/25，將在SOGO忠孝館快閃一周。圖／SOGO提供
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UCC CAFE MERCADO經典濾掛咖啡禮盒售價1,000元。圖／SOGO提...
UCC CAFE MERCADO經典濾掛咖啡禮盒售價1,000元。圖／SOGO提供
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SOGO忠孝館AUNT STELLA Stella冰滴咖啡售價160元。圖／S...
SOGO忠孝館AUNT STELLA Stella冰滴咖啡售價160元。圖／SOGO提供
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Fika Fika Cafe於3/19～3/25，將在SOGO忠孝館快閃一周。圖...
Fika Fika Cafe於3/19～3/25，將在SOGO忠孝館快閃一周。圖／摘自IG：Fika Fika Cafe
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咖啡廳SOGO阿里山

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