日本新幹線再出招！「凱蒂貓」列車今夏粉嫩登場

2018-03-15 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



日本JR西日本宣布，車身上印有「Hello Kitty」的彩繪新幹線列車將於今年夏天登場。圖／翻攝自JR西日本官網 分享 facebook

喜歡日本新幹線的鐵道迷又有新朝聖目標！在期間限定500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車即將退役後，日本JR西日本日前宣布，車身上印有三麗鷗人氣角色「Hello Kitty」彩繪的500系回聲號(Kodama)列車將於今年夏天登場，屆時可望再掀一波粉絲搶搭熱潮。

JR西日本於2015年時，為慶祝山陽新幹線開業40周年，找來適逢電影版播出滿20周年的超人氣動畫《新世紀福音戰士》跨界合作，推出期間限定、來往博多及新大阪間的「EVA新幹線」500 TYPE EVA列車，由於車身採經典的「EVA初號機」紫色塗裝，並把1、2號車廂改裝成展示體驗室，廣獲動漫迷的好評。

而這輛500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車預計5月13日退役，接棒的則是500 系Hello Kitty 新幹線列車。根據JR西日本規畫，Hello Kitty 新幹線列車將於今夏在新大阪至博多區間登場。共有8節車廂，車身側面都有粉紅色緞帶的彩繪，主要亮點同樣在第1、2號車廂，將有介紹沿線在地魅力的專區，以及採Kitty特殊內裝的車廂布置。

此外，JR西日本即日起至3月28日也推出「JR西日本春季感謝祭」，現在購票上傳照片即可參加抽獎活動，有日本大阪來回機票、大阪格蘭比亞大酒店住宿劵、Dyson吹風機、GoPro相機、新世紀福音戰士列車模型等大獎。

500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車預計5月13日退役。圖／翻攝自JR西日本官網 分享 facebook