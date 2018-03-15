親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

核四確定掰了 台電：1744燃料束六月運回美國原廠

港女遭殺害棄屍 刑事局接獲消息：一屍兩命！

日本新幹線再出招！「凱蒂貓」列車今夏粉嫩登場

2018-03-15 17:44聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

日本JR西日本宣布，車身上印有「Hello Kitty」的彩繪新幹線列車將於今年...
日本JR西日本宣布，車身上印有「Hello Kitty」的彩繪新幹線列車將於今年夏天登場。圖／翻攝自JR西日本官網
分享

喜歡日本新幹線的鐵道迷又有新朝聖目標！在期間限定500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車即將退役後，日本JR西日本日前宣布，車身上印有三麗鷗人氣角色「Hello Kitty」彩繪的500系回聲號(Kodama)列車將於今年夏天登場，屆時可望再掀一波粉絲搶搭熱潮。

JR西日本於2015年時，為慶祝山陽新幹線開業40周年，找來適逢電影版播出滿20周年的超人氣動畫《新世紀福音戰士》跨界合作，推出期間限定、來往博多及新大阪間的「EVA新幹線」500 TYPE EVA列車，由於車身採經典的「EVA初號機」紫色塗裝，並把1、2號車廂改裝成展示體驗室，廣獲動漫迷的好評。

而這輛500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車預計5月13日退役，接棒的則是500 系Hello Kitty 新幹線列車。根據JR西日本規畫，Hello Kitty 新幹線列車將於今夏在新大阪至博多區間登場。共有8節車廂，車身側面都有粉紅色緞帶的彩繪，主要亮點同樣在第1、2號車廂，將有介紹沿線在地魅力的專區，以及採Kitty特殊內裝的車廂布置。

此外，JR西日本即日起至3月28日也推出「JR西日本春季感謝祭」，現在購票上傳照片即可參加抽獎活動，有日本大阪來回機票、大阪格蘭比亞大酒店住宿劵、Dyson吹風機、GoPro相機、新世紀福音戰士列車模型等大獎。

500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車預計5月13日退役。圖／翻攝自JR...
500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車預計5月13日退役。圖／翻攝自JR西日本官網
分享

500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車的主題內裝。圖／翻攝自JR西日本官...
500 TYPE EVA「新世紀福音戰士」列車的主題內裝。圖／翻攝自JR西日本官網
分享

列車新幹線大阪

相關新聞

蔡依林戴上億元莫三比克紅寶石項鍊「美死了！」

2018-03-15 19:41

台北米其林／別緊張！ 這些摘星餐廳還訂得到

2018-03-15 19:38

趙麗穎仙氣太美 原來有大師級設計師操刀

2018-03-15 19:37

廚界教父黃清標來台客座 推經典譚府宴、星國料理

2018-03-15 19:21

台北米其林／米其林摘星名單剛出爐 餐廳電話接到手軟

2018-03-15 19:13

日本櫻花季展開！高知搶先開花 東京3月17日登場

2018-03-15 18:58

米其林還有近70家「餐盤」！最多美食集中台北這兩區

2018-03-15 18:57

創造性感話題！Puma與蕾哈娜聯名新款開賣

2018-03-15 18:43

古銅妝春夏回歸！趕時髦又不浮誇的化妝技巧看這裡

2018-03-15 18:41

仙女不送公文送鮮花 MK春裝仙氣飄飄花滿開

2018-03-15 18:27

Gogoro當心了！Kymco光陽機車Ionex車能網預告曝光

2018-03-15 18:12

風格咖啡店進駐百貨 Fika Fika快閃一周

2018-03-15 18:11

玫瑰、紅鶴印花 Club Monaco春夏俏皮可愛

2018-03-15 18:11

寶格麗童趣華麗頂級珠寶慶典 氣球蛋糕小火車太可愛

2018-03-15 17:19

跟著米其林「追星」去 美食家：別太一窩蜂

2018-03-15 17:00

「韓國第一美女」金喜善 米蘭街拍根本少女模樣

2018-03-15 16:57

福斯汽車春季健檢開跑 多項優惠實施中

2018-03-15 16:45

動漫迷注意！美圖M8s推七龍珠、哆啦A夢限量特別版

2018-03-15 16:44

真的是小老婆！開性能跑車比親吻更幸福

2018-03-15 16:43

全球超過25間米其林餐廳最愛餐具！這3款指定選用

2018-03-15 16:42

輕盈無縫！sloggi銷量百萬件內衣V型再升級

2018-03-15 15:36

這個打卡點太會撩妹 搖擺奇幻星球攻佔相機記憶體

2018-03-15 15:03

喬治小王子的最愛 Cath Kidston全新印花登場

2018-03-15 14:46

除了手上的鑽表 范冰冰全身都被LV包了

2018-03-15 14:05

慈悲時尚當道！貴氣精品凡賽斯 將不再用真皮草

2018-03-15 12:42

喝了可惜 這款酒居然增值40倍！

2018-03-15 11:36

初春新風味！義美濃綠奶茶尬上浪漫風草莓歐蕾

2018-03-15 11:35

LV推神秘飛行陀飛輪表 展現高超製作技藝

2018-03-15 11:05

新生寶寶禮物怎麼挑？ 范瑋琪送上這支B5修護霜

2018-03-15 09:40

拚舒適安全 商用車搶汰舊商機

2018-03-14 22:59

迪奧淨白保養乳霜要用粉撲擦？ 有點想試試看！

2018-03-14 21:50

星巴克台灣20年特展 這杯門市喝不到的咖啡太銷魂

2018-03-14 21:39

得英特、VALMONT 眼周冠軍保養再升級

2018-03-14 20:31

曾愷玹 送給先生的白色情人節禮物是…地瓜球！

2018-03-14 20:31

千萬行頭加持！潘瑋柏穿Christian Dada特製戰衣開唱

2018-03-14 20:31

Garmin Pay來了！智慧手表行動支付的新選擇

2018-03-14 20:29

釋放金色女力 鍾瑶、連俞涵用PANDORA打亮璀璨自我

2018-03-14 19:46

不合身版型才流行 準王子妃梅根也愛穿

2018-03-14 18:39

羅志祥和「南朋友」南柱赫 跟上標語流行身上都有字

2018-03-14 18:35
看更多

熱門文章

明福台菜摘星超低調 全場唯一不出席領獎

2018-03-15 14:08

一條路就5顆星！中山區勇奪「最多米其林星星行政區」

2018-03-14 22:54

訂位訂到小年夜！米其林三星「頤宮」電話被打爆了

2018-03-14 22:55

台北米其林摘星餐廳名單大爆黑馬 這幾家令人意外

2018-03-14 19:55

高麗菜一顆20元！彰化線西開放民眾自採

2018-03-15 12:18

這一周天氣冷冷熱熱 氣象局一張圖告訴你

2018-03-15 15:21

鼎泰豐、欣葉未摘星 美食家：台北米其林忽略台菜

2018-03-15 00:37

意外！頂星光環來台、國外摘星餐廳 台北米其林幾乎全落馬

2018-03-14 21:08

吳德榮：今晚至明晨各地降雨 局部地區較大雨勢

2018-03-15 06:18

台北米其林名單公布 翟神：評審去過的台灣餐廳太少

2018-03-15 06:52

1桌18萬！首屆米其林指南晚宴 用5道菜詮釋台灣

2018-03-15 11:58

15年前台大SARS首封院 醫：胸腔醫師被房東趕出去

2018-03-14 20:01

冬衣別急著收 下周恐還有冷氣團

2018-03-15 12:07

西餐廳全拿一星 美食家：令人詫異！

2018-03-14 23:58

台北米其林／「大黑馬」大腕燒肉摘一星 原以為被詐騙

2018-03-14 22:40

星巴克台灣20年特展 這杯門市喝不到的咖啡太銷魂

2018-03-14 21:39

假想大屯火山群噴發 兵棋推演月底登場

2018-03-14 23:14

生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00

女大生靠生酮飲食成功減重 鼓勵母跟進卻害到她

2018-03-15 17:15

影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

2018-03-15 18:00

米其林加持一位難求 這些餐廳都說不漲價

2018-03-15 13:58

蝦皮推24小時到貨 不適用「偏鄉地區」範圍超過半個台灣

2018-03-15 16:59

女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16

挑逗味蕾！台北米其林一星全指南

2018-03-15 00:21

讓人怦然心動… 台北也有米其林了 摘星數接近上海

2018-03-14 23:48

曾愷玹 送給先生的白色情人節禮物是…地瓜球！

2018-03-14 20:31

今日星座運勢／巨蟹 注意身體狀態 壓力易引發疾病

2018-03-15 00:00

6旬男連吃4天燒酒雞 尿排不出來腹劇痛

2018-03-15 11:41

男性如廁來去匆匆 當心攝護腺發炎

2018-03-15 10:41

癌切除後要擔心幾年？醫師：即使超過5年仍應追蹤

2018-03-15 12:53

今高溫30度 傍晚鋒面接近會下雨

2018-03-15 05:08

米其林晚宴7大名廚聯手 每人要價1萬8

2018-03-14 20:58

花蓮自由行住宿補助500元 放寬平日2人同行適用

2018-03-15 10:01

彭啟明：午後水氣增多 霧霾情況會相當嚴重

2018-03-15 08:14

奪二星！祥雲龍吟感謝台灣食材生產者

2018-03-14 20:42

生活的風景／Hello，找我嗎？

2018-03-15 06:00

牙醫月拔77顆智齒！醫療行為異常 健保費用遭核刪

2018-03-15 12:04

觀光局看米其林 「改變便宜大碗、吃到飽習慣」

2018-03-15 00:13

親子手牽手／踏上親餵這條不歸路

2018-03-15 06:00

職場如後宮！誰最容易被排擠？

2018-03-15 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top