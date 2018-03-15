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寶格麗童趣華麗頂級珠寶慶典 氣球蛋糕小火車太可愛

2018-03-15 17:19聯合報 記者孫曼╱即時報導

有「彩寶之王」之稱的義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）舉辦頂級珠寶暨腕表展，即日起至3月17日止於台北萬豪酒店展出共188件頂級珠寶鐘表作品，總價值近30億，並以充滿歡愉活潑的義式「慶典」（FESTA）為主軸，繽紛鮮豔的珠寶配色、童趣甜美的設計元素，並將威尼斯珠寶展的裝潢也一併空運來台，原汁原味呈現歡樂甜蜜的生活藝術美學，其中一款180克拉甜麵包山形切割（Sugarloaf Cut）緬甸藍寶石為主石的頂級項鍊，以定價約台幣1億8,000萬元最為驚人。

FESTA頂級珠寶系列共分3大主題：「童年慶典」（Festa dell’Infanzia）將蛋糕、棒棒糖、義式雪糕等兒時幸福滋味化為永恆燦爛的珠寶，並透過小火車、氣球、禮物盒等充滿美好回憶的象徵，帶人回到童年的歡樂時光。「傳統慶典」（Festa Tradizionale）則將義大利的地方慶典化作不同的珠寶設計元素，例如Palio di Siena頂級彩寶項鍊以紅寶石、藍寶石與鑽石鑲嵌出西恩納賽馬節參賽區域之一的旗幟色彩，慶典料理常見的橄欖與辣椒也都「入菜」為慶典珠寶增添滋味。

而向羅馬公主們致敬的「公主慶典」（Festa delle Principesse）區，則展出最為貴氣華麗的創作，其中Il Magnifico頂級項鍊鑲嵌1顆180克拉的甜麵包山形切割緬甸藍寶石，設計靈感就是來自拿破崙最疼愛的小妹寶琳娜成為貝佳斯王妃時所配戴的藍寶石冠冕。而名為「羅馬之心」（Cuore di Roma）的頂級項鍊，則鑲嵌了罕見的12.10克拉的莫三比克橢圓形切割紅寶石主石。除了驚人的大克拉寶石，Fiocco系列以貴金屬和鑽石打造深受愛戴的義大利瑪格麗特女王（Margherita de Savoia）家族的象徵「蝴蝶結」，展現精湛的工藝。而鑲嵌著48克拉尚比亞枕形切割祖母綠Paolina Borghese頂級項鍊，則是奢侈地從285克拉的原石切割精心琢磨至此，為的就是呈現該顆祖母綠最通透蓊綠的一面。

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