跟著米其林「追星」去 美食家：別太一窩蜂

2018-03-15 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台北第一本米其林昨天盛大公佈，今天便掀起一波星星效應，獲獎店家預約電話接不完，大家都想一嘗米其林名單當中的餐點到底有多厲害。不過，美食家梁旅珠認為，指南主要是給外地人參考用，我們有自己的喜好與標準，在地人真的不需要太在意一窩蜂過頭。

記者詢問獲星店家，發現部分餐廳傾向維持品質，不想有太大調整而讓顧客失望。榮獲二星的祥雲龍吟，以及一星的RAW，透過公關表示，目前正著手研發新菜單當中，預計3月底前就會推出，今天的預約電話也明顯得比平常多了不少，可見星星的魅力；而獲一星的大三元酒館說，今天餐廳的電話一通接一通，好像怎麼都接不完，目前並不會因為獲星後推出特別料理，但季節性的限定餐點還是會陸續推出，會照著原本的步伐繼續努力、維持品質。