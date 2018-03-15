「韓國第一美女」金喜善 米蘭街拍根本少女模樣

2018-03-15 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



年屆40的金喜善，眼神和肌膚可比少女，永遠自備女神光，她在米蘭時裝周期間受FENDI之邀前去看秀，擁有「韓國第一美女」封號的她，果然自體發光引人注目，展現姐字輩的自信美，日前她為FENDI拍攝全新Peekaboo Essentially包款的形象影片，更是美出新高度。

雖然近期作品只有韓劇《有品位的她》，但她在戲中飾演曾經任職空姐的少奶奶，和金萱兒不僅鬥演技也鬥品味，將時裝詮釋得相當亮眼，這次在米蘭期間拍攝形象廣告，她時而高冷迷人、時而笑靨如花，展現多變的樣貌。形象影片主打Peekaboo Essentially包款，這是FENDI從Peekaboo Essential延伸出來的迷你包款，更適合東方人的身形，也跟上小包包流行的步伐。