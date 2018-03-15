動漫迷注意！美圖M8s推七龍珠、哆啦A夢限量特別版

2018-03-15 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



美圖M8s七龍珠限量版採用全新的太空銀配色，機身背部印有七龍珠代表人物悟空。圖／美圖提供 分享 facebook

繼Hello Kitty、美少女戰士之後，美圖Meitu宣布即日起在台灣推出美圖M8s七龍珠、第2代哆啦A夢限量特別版，其中美圖M8s七龍珠限量版由摩訊國際獨家販售，第2代哆啦A夢限量版則由地標網通獨賣，單機價皆為19,990元。

七龍珠是不少熱血動漫迷心目中的神級動漫，過去已與許多品牌聯名推出系列商品，美圖M8s七龍珠限量版是大中華區第一款官方授權的七龍珠限量版手機，採用全新的太空銀配色，機身背部印有七龍珠代表人物悟空，手機主題UI也是專為七龍珠訂製，讓卡通中的場景在手機重現；手機包裝外則使用了全新燃力橙配色禮盒，隨機附贈精美的超級賽亞人主題配件，包括最強激鬥行動電源、賽亞人悟飯手機殼、最強自拍遙控器等。

美圖M8s也首次在台灣官方引進全新哆啦A夢限量版，純真藍外觀加上哆啦A夢的萌臉，搭配玻璃材質，背殼優雅的弧面設計打造舒適手感，外包裝採用簡約白底搭配哆啦A夢圖像，周邊配件包括童趣竹蜻蜓行動電源、童心百寶袋手機殼、童萌鈴鐺自拍遙控器等。

5.2吋的美圖M8s前置相機搭載雙鏡頭，主鏡頭為1,200萬雙像素鏡頭，副鏡頭為500萬畫素專業景深鏡頭，後置主相機為2,100萬畫素鏡頭，除了限量特別版之外，標準版也在台灣推出女孩最愛的芭比粉，已在聯強通路啟售，單機價15,490元。

美圖M8s第2代哆啦A夢限量版，官方建議售價19,990元。圖／美圖提供 分享 facebook

美圖M8s七龍珠限量版，官方建議售價19,990元。圖／美圖提供 分享 facebook