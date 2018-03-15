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真的是小老婆！開性能跑車比親吻更幸福

2018-03-15 16:43聯合報 記者陳威任╱即時報導

Ford和神經科學家更與工程設計師合作，將Ford Focus RS客製化改裝為...
Ford和神經科學家更與工程設計師合作，將Ford Focus RS客製化改裝為一部興奮實驗專用車。圖／Ford提供
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很多男人都會暱稱自己的愛車是小老婆，這本來只是一個比喻，沒想到一台性能跑車可以帶來的幸福感，真的比接吻還高！曾經我們以為浪漫戀情、豪華大餐或瘋狂追劇能夠帶來莫大的幸福感與滿足，然而在Ford最新的研究中顯示，每天駕馭性能跑車能夠帶來更多的幸福感與情緒上的滿足。

這項研究測量了所謂的「興奮時刻」(Buzz Moment)，這種生理上的興奮刺激對人體健康也至為關鍵。志願受試者裝上測試儀器後，替他們最喜歡的足球隊加油、看一集精彩的「權力遊戲」影集、和親密愛人來一陣熱吻，或者上一堂節奏緊湊的騷莎舞課。實驗發現，只有乘坐雲霄飛車過程中偶有的短暫興奮感比每天開跑車通勤帶來的興奮感強烈。

在所有刺激的活動當中，駕駛性能跑車最容易體驗到「興奮時刻」。駕駛Ford Mustang、Ford Focus RS、Ford Focus ST或等性能車款的受試者在一般通勤時間內平均體驗到2.1次高強度的興奮時刻；相較之下，乘坐雲霄飛車平均有3次、瘋狂血拼有 1.7次，看一集「權力遊戲」影集或足球賽有1.5次，而跳騷莎舞、吃大餐或熱吻則一次都沒有。

心理學教授暨非言語溝通專家Harry Witchel博士表示：「這項研究顯示了駕駛性能跑車不僅是出發到某個目的地，它還能更深一層的帶來有益健康的幸福感。

Ford和神經科學家更與工程設計師合作，將Ford Focus RS客製化改裝為一部興奮實驗專用車(Buzz Car)。這部客製化的Ford Focus RS從概念、設計和安裝到軟體開發與編程，共經歷了1,400個工時完成，並搭載可穿戴裝置和人工智慧科技，能將駕駛者的情緒即時反映在外部車身。透過人工智慧創新公司Sensum所開發的即時「情感人工智慧」系統，受試者被測量到的每一個「興奮時刻」皆可透過車上近20萬個LED燈產生炫目的動畫效果。

這部興奮實驗專用車更搭載了：

•高效能Zotac VR GO電競電腦

•110 x 500流明高亮度LED光條

•82個顯示螢幕及188,416個可個別定址的LED燈

Ford以及德國Aachent創新研究中心的研究人員正針對如何使車輛更佳瞭解駕駛情緒、並做出回應進行研究。作為歐盟贊助的ADAS&ME專案的一部分，Ford專家正致力於研究車內系統可以如何瞭解駕駛者的情緒、壓力、分心和疲勞程度，以提出適當的提醒或警示，甚至在緊急狀況下自動介入並操控車輛。

「我們認為開車應該是一種情緒上的享受，」Ford歐洲區研究科學家Marcel Mathissen博士表示。「Ford與合作夥伴所做的駕駛狀態研究不僅幫助我們更安全的駕駛體驗，更重要的是能夠達到健康駕駛的目標。 」

受試者被測量到的每一個「興奮時刻」皆可透過車上近20萬個LED燈產生炫目的動畫效...
受試者被測量到的每一個「興奮時刻」皆可透過車上近20萬個LED燈產生炫目的動畫效果。圖／Ford提供
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Ford客製化改裝一輛Ford Focus RS，可將駕駛者的情緒即時反映在外部...
Ford客製化改裝一輛Ford Focus RS，可將駕駛者的情緒即時反映在外部車身。圖／Ford提供
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Ford研究顯示，每天開性能跑車比接吻或熱舞能夠帶來更多的幸福感與情緒上的滿足。...
Ford研究顯示，每天開性能跑車比接吻或熱舞能夠帶來更多的幸福感與情緒上的滿足。圖／Ford提供
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