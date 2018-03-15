全球超過25間米其林餐廳最愛餐具！這3款指定選用

2018-03-15 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



法國三星主廚Pierre Gagnaire最愛JIA Inc.有無相生系列。圖／JIA Inc. 品家家品提供 分享 facebook

台北米其林指南獲獎名單公布，吹起餐飲界熱潮。然而，要獲得米其林肯定，除料理本身需具備一定水準外，整體用餐環境、人員服務、甚至是器皿的選擇搭配同等重要，設計品牌JIA Inc. 品家家品融合東西方文化精髓和古今生活智慧的餐具器皿，深受米其林餐廳喜愛，已於全球6個國家，被超過25間米其林餐廳指定選用，其中更包含7間米其林三星餐廳。

首推法國三星主廚Pierre Gagnaire最愛的「JIA Inc.有無相生」，來自東方的老子哲學，經設計巧思轉換成餐桌器皿，也是全球多間米其林三星餐廳指定選用的餐具。捨棄多餘線條，簡化幾近至無的設計，留白的器皿是乾淨無瑕的舞台，讓饌食特色得以完整呈現，純粹的探尋料理的本質。

擄獲德國柏林Tim Raue主廚的心是這款結合東方蒸食與北歐設計的「JIA Inc.蒸鍋蒸籠組」，能保留食材的鮮甜，三層式設計，上蒸下煮，一次做好兩道美味料理。富有北歐設計感的溫柔線條，材質則選用富含東方意象的陶瓷、柳杉木、和赤陶，在當代簡約中保有溫潤暖意，跨越東西方食藝精髓，獲得眾多米其林主廚青睞。

「JIA Inc.家當中式酒水組」是香港洲際酒店指定選用，意念來自大陸北方農民將曬乾的葫蘆剖半，用來舀水、淘米、盛裝食物，象徵吃飯的工具就是重要的家當，連繫一家人上桌。JIA Inc.家當中式酒水組自細節處將葫蘆曲線巧妙置入，活潑的器型增加了餐飲樂趣，雙層口吹玻璃挑戰極致工藝，增添視覺美感，也讓餐桌風景饒富趣味。

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JIA Inc.家當中式酒水組雙層玻璃酒壺。圖／JIA Inc. 品家家品提供 分享 facebook

香港洲際酒店指定選用JIA Inc.家當中式酒水組。圖／JIA Inc. 品家家品提供 分享 facebook