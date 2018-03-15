輕盈無縫！sloggi銷量百萬件內衣 Ｖ型再升級

2018-03-15 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



女性的生活態度自信而美麗是近年來高漲的風潮，舒適而放鬆的穿著理念就從內衣開始。內衣品牌sloggi展開「零膚觸革命」，推出新升級的sloggi ZERO Feel，讓無鋼圈內衣也可極致體貼，完美得無懈可擊。

sloggi ZERO Feel系列自推出以來就在日本掀起一片風潮，單單2016年銷量超過175萬件。全新的ZERO Feel 2018春夏系列，為符合穿搭風格，再次推出升級的新款V型Bralette設計，一口氣提供8種成套新色可選擇，這一季特別推出繽紛色調，包括潟湖藍色、紫丁香色、櫻花粉紅色及粉紅葡萄柚果醬色，售價1,280元，內褲380元。

以「Unfasten Yourself」為概念，舒適而自在的感受是sloggi所在意的。ZERO Feel系列採用極致360度超高彈力布料加上獨有的點狀接合科技，更貼身。無鋼圈撐托效果能完整包覆胸部卻不造成壓力，有助塑造立體線條，無縫無痕的設計，穿起來不留痕跡，也不會有壓痕。此外，內衣的杯墊可拆卸，即使用洗衣機清洗，也不會變形起毛球。